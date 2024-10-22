香港特首：會與大陸合作打擊假學歷問題

香港行政長官李家超今天表示，港府會與中國大陸方面合作打擊大陸學生以假學歷來港報讀大學的問題。

李家超早上會晤記者時表示，政府正致力把香港打造為國際教育樞紐，同時會打擊違法出售假學歷的中介機構，並將與大陸方面合作，打擊這方面的問題。

他同時呼籲本地大學加強審批學歷問題，並指一些大學過去曾主動查獲一些假學歷個案。

今年7月，香港大學爆發假學歷風波，校方表示查獲30名學生以假學歷報讀該校經濟及工商管理學院，之後，香港警方介入調查，並逮捕2名大陸女生，其中1人被起訴。

警方調查得知，所有持假學歷的學生都是中國籍。

被起訴的24歲大陸女生日前被東區裁判法院判處入獄17週，由於她已被警方扣押了17週，予以扣除之後即時遣送大陸。

香港中文大學17日也公布，翻查近5年所有非本地生的申請個案，發現一宗疑似虛假學歷個案。此外，該校在本學年招生時，查獲10宗懷疑造假個案，已報警求助。

中大入學及學生資助處處長王家徹向媒體表示，「黑中介」向學生索取「驚人」金額。