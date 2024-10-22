快訊

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「1罕見癌症」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

香港特首：會與大陸合作打擊假學歷問題

中央社／ 香港22日電

香港行政長官李家超今天表示，港府會與中國大陸方面合作打擊大陸學生以假學歷來港報讀大學的問題。

李家超早上會晤記者時表示，政府正致力把香港打造為國際教育樞紐，同時會打擊違法出售假學歷的中介機構，並將與大陸方面合作，打擊這方面的問題。

他同時呼籲本地大學加強審批學歷問題，並指一些大學過去曾主動查獲一些假學歷個案。

今年7月，香港大學爆發假學歷風波，校方表示查獲30名學生以假學歷報讀該校經濟及工商管理學院，之後，香港警方介入調查，並逮捕2名大陸女生，其中1人被起訴。

警方調查得知，所有持假學歷的學生都是中國籍。

被起訴的24歲大陸女生日前被東區裁判法院判處入獄17週，由於她已被警方扣押了17週，予以扣除之後即時遣送大陸。

香港中文大學17日也公布，翻查近5年所有非本地生的申請個案，發現一宗疑似虛假學歷個案。此外，該校在本學年招生時，查獲10宗懷疑造假個案，已報警求助。

中大入學及學生資助處處長王家徹向媒體表示，「黑中介」向學生索取「驚人」金額。

女生 李家超 香港

延伸閱讀

港式「茶餐廳」走進巴黎大皇宮 展現香港飲食文化

港研開拓新旅遊項目 打造必去熱點 考慮發展美食夜市

李家超：阻港人北上消費不切實際 餐飲、零售業要求變

港施政報告國安篇幅減 拚人民幣交易 鞏固金融中心地位

相關新聞

諧音梗掰了？陸將整治網路用語 「雨女無瓜」、「尊嘟假嘟」都被點名

中國官方近日展開規範網路用語的整治行動。有網友認為，官方限制太多是網上諧音字和隱晦語被大量使用的主要原因，而中共宣傳用語...

午餐給母親吃…9歲童「啃別桌剩骨」影片掀議 網友質疑驚動當局回應

陸媒《新京報》報導，近日河南一名小學二年級男孩把食堂打來的午飯帶給智力障礙的媽媽，自己卻在食堂撿別人吃剩下的骨頭吃，感動全網。影片曝光後，男孩家中現已堆滿網友的捐贈物資。...

福建今兩場實彈射擊 平潭牛山島、福州可門水道均航警

共軍上周才舉行「聯合利劍-2024B」對台軍演，今天福建沿海就再度展兩場實彈射擊訓練，分別是號稱「距台最近」的平潭牛山島...

陸多家肯德基門店遭調查 因用了這種大豆油

肯德基天津多家門店傳出近日遭立案調查，原因是被查獲使用基改大豆油，卻未對消費者明示。

嫖娼傳聞 疑似易建聯社交帳號發聲：假新聞

一個名為「易建聯yi jianlian」的帳號21日在X平台(前身為推特Twitter)上發布了一個英文單詞「Fake ...

潘展樂也胖了？ 奧運後6塊肌變1塊 網友開玩笑：心寬體胖

繼跳水選手全紅嬋被網友調侃起碼胖了10斤（約5公斤），中國游泳選手潘展樂也被發現，巴黎奧運期間擁有的六塊腹肌不見了，小肚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。