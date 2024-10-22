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兩岸小三通客運航線 今年已破100萬人次
廈門出入境邊防檢查總站20日表示，10月19日，兩岸「小三通」客運航線年客流量突破100萬人次，同比增長87.6%。
中新社報導，今年以來，受兩岸「小三通」客運航線班次加密、節假日集中、交流活動增多等因素影響，閩台人員往來增速明顯。目前福建四條「小三通」航線航班班次已從2023年復航之初的每周26航次增加至每周最多182航次。
今年前三季度，廈門邊檢總站累計查驗閩台往來旅客142.4萬人次，自福建省口岸入境的台胞65萬人次，同比分別上升74.6%、73.5%，有30.4萬人次來閩台胞享受便捷通關服務，近1.3萬艘往來閩台船舶享受7×24小時全天候通關服務。其中，查驗兩岸空中直航客機3400余架次、旅客50.2萬人次；查驗兩岸「小三通」客輪6400餘艘次、旅客93.7萬人次。
10月13日，廈金「小三通」客運航線單日查驗出入境人員超5000人次，創2023年復航以來新高。
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