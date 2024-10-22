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海南遊客量 同比增長189%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
今年前三季度，海南省接待入境遊客75.5萬人次，同比增長189%。圖為十一黃金周期間，湧入CDF三亞國際免稅城的消費者。（中新社）
今年前三季度，海南省接待入境遊客75.5萬人次，同比增長189%。圖為十一黃金周期間，湧入CDF三亞國際免稅城的消費者。（中新社）

2024年海南省旅遊發展大會19日在三亞舉行。會上介紹，今年前三季度，海南省接待國內外遊客6993.59萬人次，同比增長9.3%，其中接待入境遊客75.5萬人次，同比增長189%；遊客總花費1504.84億元（人民幣，下同），同比增長15.5%。 　　

旅遊業是海南自貿港四大主導產業之一。海南省旅遊和文化廣電體育廳廳長陳鐵軍在會上說，根據旅遊衛星帳戶核算，2023年海南省旅遊產業直接增加值913.83億元，較2022年增長51.1%，旅遊業占全省GDP的比重為12.1%。

海南立足建設世界知名的國際旅遊消費中心，正著力打造現代旅遊產業體系。陳鐵軍表示，海南將從建設世界最大規模和開放程度最高的自由貿易港的背景定位海南旅遊業，進一步突出旅遊業服務人文交流、文明互鑒、展示形象、發展經濟、促進民生的功能。 　　

他說，海南將不斷加強旅遊產業鏈建設和集群發展，推動旅遊與文化深度融合，推進旅遊與其他產業聯動發展，推動新興數位技術在旅遊產業中廣泛應用，催生新的生產方式、旅遊產品、旅遊業態和商業模式。 　　

陳鐵軍表示，海南還將用好自貿港的開放政策，構建全球旅遊推廣體系，大規模組織開展國際市場開發計畫；廣泛開展和加強與國際旅遊組織的合作，積極構建國際旅遊文化體育交流平台。

三亞 自由貿易 體育

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