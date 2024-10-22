濰煙高鐵 助膠東半島成環

山東省濰坊至煙台高鐵（下稱濰煙高鐵）21日開通運營，濰煙高鐵東接青島至榮成城際鐵路，西連濰坊至榮成高鐵，至此，膠東半島實現高鐵成環。

中新社報導，濰煙高鐵起自濰坊市昌邑站，經青島市，至煙台市芝罘站，線路設昌邑、灰埠、萊州、招遠、龍口市、蓬萊、煙台西、福山、芝罘9座車站。線路全長237公里，設計時速350公里，是中國「八縱八橫」高鐵網沿海高鐵通道的重要組成部分，也是山東省北部沿海地區對外客運交流的主要通道。

鐵路部門將按照日常線、高峰線安排旅客列車開行，每日開行動車組列車最高達20列。濰坊北站至萊州、招遠、煙台站間最快分別24分鐘、34分鐘、78分鐘可達；濟南東站至萊州、招遠、煙台站間最快分別70分鐘、74分鐘、117分鐘可達。

魯東大學旅遊產業研究院院長曹艶英認為，濰煙高鐵沿線既有豐富的海島等自然風光，也有摩崖石刻、黃金文化等特色旅遊資源。該條高鐵線路的開通，不僅能促進沿線互通，還將極大帶動地方文旅業的發展。