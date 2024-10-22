聽新聞
0:00 / 0:00
濰煙高鐵 助膠東半島成環
山東省濰坊至煙台高鐵（下稱濰煙高鐵）21日開通運營，濰煙高鐵東接青島至榮成城際鐵路，西連濰坊至榮成高鐵，至此，膠東半島實現高鐵成環。
中新社報導，濰煙高鐵起自濰坊市昌邑站，經青島市，至煙台市芝罘站，線路設昌邑、灰埠、萊州、招遠、龍口市、蓬萊、煙台西、福山、芝罘9座車站。線路全長237公里，設計時速350公里，是中國「八縱八橫」高鐵網沿海高鐵通道的重要組成部分，也是山東省北部沿海地區對外客運交流的主要通道。
鐵路部門將按照日常線、高峰線安排旅客列車開行，每日開行動車組列車最高達20列。濰坊北站至萊州、招遠、煙台站間最快分別24分鐘、34分鐘、78分鐘可達；濟南東站至萊州、招遠、煙台站間最快分別70分鐘、74分鐘、117分鐘可達。
魯東大學旅遊產業研究院院長曹艶英認為，濰煙高鐵沿線既有豐富的海島等自然風光，也有摩崖石刻、黃金文化等特色旅遊資源。該條高鐵線路的開通，不僅能促進沿線互通，還將極大帶動地方文旅業的發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言