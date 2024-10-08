7天95億元 大陸十一連假電影票房遜於去年
中國今年「十一連假」期間電影總票房為人民幣21億元（約新台95億元），比去年少了6.36億元。分析指出，中國電影市場受到電影品質不如預期、微短劇搶攻市場、消費低迷等影響，表現不佳。
綜合星島日報、微信公眾號「冰川思享號」等媒體報導，據中國票房查詢平台「燈塔專業版」顯示，截至7日晚間9時，中國「國慶」檔新片總票房為人民幣21億元，比去年少了6.36億元，相當於打了77折，更不到疫前「國慶」檔票房的一半。
而早在今年暑期、中秋期間中國票房也連番下滑。數據顯示，今年暑期檔總票房為116.43億元，年減44%；中秋節檔期的票房為3.89億元，這樣的成績僅比近10年來2022年同期的3.71億元略高，遠不及2019年同期創下的中國影史中秋檔最高票房紀錄44.66億元。
「冰川思享號」文章分析，中國電影表現不如預期，歸因於三種因素，中國出產的電影品質難以產生票房號召力；微短劇發展迅速，搶攻影視市場；消費市場遇冷，衝擊文娛消費。
數據顯示，從今年3月開始，中國全國社會零售的增長已經面臨壓力，3月的社會消費品零售總額年增僅3.1%，4月總額年增2.3%，6月總額年增2%，是近18個月的最低點。
文章指出，電影市場不似房市、財政領域，能透過降準、降息、鬆綁樓市等「財政工具」提振經濟，更與其他消費領域不同，電影未能給民眾有用、「實打實」的商品，難以透過政策救市，只能期待好作品推出。
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