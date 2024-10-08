陸奧運泳將否認嫖娼指控 未婚妻公布兩人對話錄音證明

在今年巴黎奧運勇奪男子4x100米混合泳接力冠軍的大陸25歲泳將覃海洋，遭一名自稱是其未婚妻的女網友在社交平台微博發文，指控其在女方懷孕期間出軌、作為軍人期間嫖娼、施冷暴力等等。覃海洋工作室7日發布「嚴正聲明」，指相關言論，「充斥惡意中傷、詆毀的不實內容」。但該女子7日晚間又在微博發布兩人對話錄音，並留言稱「很多 夠嗎？」

一名自稱是覃海洋交往六年未婚妻的女網友「幸福烤冷麵攤主」近日在微博發文指稱，之前已給予覃海洋多次機會，但對方都沒有改過，因而公布其種種惡行，包括出軌（甚至還有孕期出軌）、聊騷（與粉絲、花樣游泳隊員等）、嫖娼、隱瞞欺騙、逃避、冷暴力等。

覃海洋1999年5月17日出生於湖南常德，8歲進入泳隊訓練後，就多次打破大陸全國少兒年齡組紀錄，2014年進入中共海軍泳隊。覃海洋曾奪得多項賽事的蛙泳冠軍，因此也被譽為「中國蛙王」。

該女子控訴覃海洋在當軍人期間就開始嫖娼。女子稱，每次在覃海洋犯錯她提出分手，覃海洋都以職業生涯、生命，甚至是兩人過去的親密影片威脅。

女表示，在覃海洋想退役時，是她一直鼓勵他，主動爭取換教練；覃海洋沒有團隊時，微博上的宣傳文章都是她代筆；覃海洋所有的奢侈品都是她買的。但這一切付出並沒有獲得覃海洋的愛，反而是肆無忌憚地揮霍彼此的信任和愛情。女子並稱，「覺得冤枉可以起訴我，我隨時等候。」

該女子還在微博上留言稱，「消失的微博 消失的他 消失的熱搜 真的只會躲在背後讓別人給你處理嗎 這六年最後全都變成了笑話 就想要一句對不起很難嗎」

覃海洋出軌、嫖娼的消息傳出後，引發大陸全網關注。覃海洋工作室7日發布嚴正聲明稱，網上相關言論「充斥惡意中傷、詆毀的不實內容嚴重損害了覃海洋先生個人名譽」。

聲明並呼籲大陸網友「不信謠、不傳謠，共同抵制網絡不法行為，維護和諧健康的網絡環境。」

「幸福烤冷麵攤主」7日晚間則在微博公布疑似她與覃海洋的對話錄音。錄音中女生提出「你承不承認在做軍人期間出軌、找小姐了」等質問，疑是覃海洋的男子則不斷以「嗯」回應，並未提出反駁。