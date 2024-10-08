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北京地鐵「站」 英文翻譯「Station」回來了

中央社／ 北京8日電

北京地鐵站在經歷冬奧時期的「中國式英文」洗禮後，「站」名的翻譯從漢語拼音的「Zhan」，又悄然改回英文的「Station」。事實上，在北京，拼英與英文並存的的標誌，已成為這座城市的獨特風景。

2022年初在舉行冬季奧運的前夕，北京地鐵站的中英文名，英語翻譯幾乎全部消失，代之以漢語拼音，地鐵站使用了40年的英文Station大多改為拼音的Zhan。

當時的更動幅度之大，連標誌方位的East、West、South、North也全部變成dong、xi、nan、bei。比如，北京南站「Beijing SouthRailway Station」，就搖身一變成了「BeijingnanZhan」。

這樣的更動在當時引起了不少爭議與議論，公眾的討論焦點在於站名的英文標示原是要方便外國旅客出行，但「中國式英文」疑似是用來彰顯「文化自信」，抑或是「中國與世界隔絕」的前兆。

隨著疫情解封之後，2023年中旬陸續有北京市民發現，「Station」的英文翻譯回來了，一些站名將「Zhan」改為「Station」。據了解，2024年夏天起，新的標準要求車站將「站」譯為「Station」，又重回了站名英譯時代。

中央社記者實地前往北京市區內的幾個地鐵站查看，比如王府井站、北海北站、東大橋站等，都以Station取代了Zhan。不過，這種漢語拼音與英文翻譯的標示已經混合在北京各種交通指示上，根據記者實地所見，例如「芳草地西街」，就有「FANGCAODIXI JIE」與「FANGCAODI West St」兩種不同版本。

標示方向與街道的譯名有漢語拼音與英文版本。街道拼音的JIE與英文的St（英文street的簡寫）混用在北京各個路標上，似乎沒有規則可言。

公車站的翻譯，比如東大橋公交場站則翻譯為「DONG DA QIAO GONG JIAO CHANG ZHAN」的全漢語拼音。譯名的不統一也相當反應出了「中國特色」。

有中國民眾認為，不統一的翻譯名稱會讓外國旅客感到混亂，不利國際接軌，但也有中國人打趣地說，要讓外國遊客習慣漢語拼音，這是中國特色之一，畢竟誰都知道「RMB的意思為人民幣」。

北京 漢語 英文

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