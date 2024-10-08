聽新聞
0:00 / 0:00

大陸村咖走紅 青島北宅街道百家爭鳴

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

一塊嶗山杏醬巴斯克蛋糕，搭配香醇咖啡，為青島市民黃鞠在十一期間帶來久違的鬆弛感。他說，工作疲憊時，他與朋友便驅車至青島市嶗山區北宅街道的鄉村咖啡館，尋覓寧靜，為身心充電。

中新社報導，近年來，大陸各地悄然興起「村咖」風潮，位於青島市嶗山區北宅街道近百家風格各異的鄉村咖啡館，已成為當地民眾的心靈港灣。

「我的小店只有15平方米，創立初衷僅僅為了好玩，卻承載著我們對生活的熱愛與探索。」北宅街道我樂村「山禮咖啡」店長徐濤說。在村咖風潮中，山禮咖啡以特有的悠閒氣氛，凝聚一群忠實顧客。「櫻桃與杏子成熟時，我們會用這些鮮果作甜點，與咖啡中西合璧、相得益彰，深受顧客喜愛。」

北宅街道的村咖各具特色，其中王雲鵬與南韓合夥人合營的爺司咖啡，不僅供應咖啡，還巧妙融合了民宿與露營概念，打造出別樣的鄉村體驗天地。「何不咖啡」坐落於北宅街道河東村，緊鄰嶗山北九水景區，環境宜人。店長陶妤起初擔憂咖啡店與當地文化不合，但卻得到了街道和村委鼎力支持，以及村民的熱心幫助。如今，該店已發展成占地近千平方米、月營業額達20萬元人民幣的知名店舖，並聘用多位當地村民，帶動周邊採摘園經濟發展，實現村企互利共贏。

北宅街道南北嶺村副書記董陽陽表示，為了協助村咖發展，南北嶺村積極盤活閒置民房、場地，完善並優化相關物業服務。

北宅街道也緊跟潮流，推出「愛上北宅慢悠遊」小程式，其咖啡地圖功能可讓遊客更輕鬆地融入北宅街道獨特的咖啡文化，深切體驗鄉村風光與咖啡文化的完美結合。 

咖啡館 店長 經濟發展

延伸閱讀

大陸刺激政策持續發酵、冶煉廠加工費大幅下降 銅冶煉廠恐關廠停工

十一黃金周 鐵路累計旅次破億

貴賓伴手禮公開！國慶焰火移師雲林 復刻世界首支保溫瓶特製國慶版

榮成自結前三季由盈轉虧 第4季盼中國大陸市場救市助攻

相關新聞

杭溫高鐵開通滿月 載客逾72萬人次

根據中國鐵路上海局集團有限公司消息，9月6日開通的杭州至義烏至溫州高鐵（簡稱杭溫高鐵）6日迎來滿月，沿線車站30天（截至...

大陸村咖走紅 青島北宅街道百家爭鳴

一塊嶗山杏醬巴斯克蛋糕，搭配香醇咖啡，為青島市民黃鞠在十一期間帶來久違的鬆弛感。他說，工作疲憊時，他與朋友便驅車至青島市...

河南婚禮鬧劇...突加碼彩禮被拒 新娘哥趴車頂攔婚

河南一名新郎近日到女方家接親，突被新娘的兄嫂當街人肉擋車，要求多付18.8萬（人民幣，下同）彩禮，否則不准出嫁，新娘氣哭...

太厲害了…92歲實彈打靶10發97環 奶奶曾是抗美援朝女兵

浙江杭州一名92歲奶奶曾是「抗美援朝」（又稱韓戰）女兵，她近日赴哈薩克體驗實彈打靶，在一隻眼睛看不見的情況下，打出了10...

「中國蛙王」遭未婚妻指控出軌嫖娼 還具軍人身分

10月7日下午，有「中國蛙王」之稱的大陸游泳運動員覃海洋遭未婚妻在微博發長文爆料，怒斥覃海洋在其孕期出軌，甚至作為軍人期...

十一黃金周 鐵路累計旅次破億

根據大陸國家鐵路集團有限公司消息，10月4日，大陸鐵路發送旅客1754.7萬人次，連續5天超1700萬人次。9月29日十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。