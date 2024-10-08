大陸村咖走紅 青島北宅街道百家爭鳴

一塊嶗山杏醬巴斯克蛋糕，搭配香醇咖啡，為青島市民黃鞠在十一期間帶來久違的鬆弛感。他說，工作疲憊時，他與朋友便驅車至青島市嶗山區北宅街道的鄉村咖啡館，尋覓寧靜，為身心充電。

中新社報導，近年來，大陸各地悄然興起「村咖」風潮，位於青島市嶗山區北宅街道近百家風格各異的鄉村咖啡館，已成為當地民眾的心靈港灣。

「我的小店只有15平方米，創立初衷僅僅為了好玩，卻承載著我們對生活的熱愛與探索。」北宅街道我樂村「山禮咖啡」店長徐濤說。在村咖風潮中，山禮咖啡以特有的悠閒氣氛，凝聚一群忠實顧客。「櫻桃與杏子成熟時，我們會用這些鮮果作甜點，與咖啡中西合璧、相得益彰，深受顧客喜愛。」

北宅街道的村咖各具特色，其中王雲鵬與南韓合夥人合營的爺司咖啡，不僅供應咖啡，還巧妙融合了民宿與露營概念，打造出別樣的鄉村體驗天地。「何不咖啡」坐落於北宅街道河東村，緊鄰嶗山北九水景區，環境宜人。店長陶妤起初擔憂咖啡店與當地文化不合，但卻得到了街道和村委鼎力支持，以及村民的熱心幫助。如今，該店已發展成占地近千平方米、月營業額達20萬元人民幣的知名店舖，並聘用多位當地村民，帶動周邊採摘園經濟發展，實現村企互利共贏。

北宅街道南北嶺村副書記董陽陽表示，為了協助村咖發展，南北嶺村積極盤活閒置民房、場地，完善並優化相關物業服務。

北宅街道也緊跟潮流，推出「愛上北宅慢悠遊」小程式，其咖啡地圖功能可讓遊客更輕鬆地融入北宅街道獨特的咖啡文化，深切體驗鄉村風光與咖啡文化的完美結合。