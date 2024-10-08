杭溫高鐵開通滿月 載客逾72萬人次

根據中國鐵路上海局集團有限公司消息，9月6日開通的杭州至義烏至溫州高鐵（簡稱杭溫高鐵）6日迎來滿月，沿線車站30天（截至10月5日）安全運送旅客逾72萬人次，客流紅火。

中新社報導，杭溫高鐵自杭州市桐廬東站引出，途經金華市、台州市、溫州市，引入溫州北站，通過既有杭深鐵路延伸至溫州南站，正線全長276公裡，設計時速350公裡。全線設桐廬東、浦江、義烏、橫店、磐安、仙居、楠溪江、溫州北、溫州南等9座車站，其中浦江、橫店、磐安、仙居、楠溪江為新建車站，桐廬東、義烏、溫州北、溫州南為改擴建車站。仙居、磐安、東陽、浦江等地也首次邁入高鐵時代，融入浙江陸域「1小時交通圈」。

目前，杭溫高鐵最高時速按350公里運營。開通運營初期，鐵路部門按日常線、高峰線安排旅客列車開行，每日開行動車組列車最高達到38列。為滿足旅客不同出行需求，鐵路部門在杭溫高鐵實施靈活折扣、差異化的市場化票價機制，為旅客出行提供更多選擇。此次滿月客流數據中，浦江、橫店、磐安、仙居、楠溪江等5座新建車站旅客超47萬人次。

據介紹，杭溫高鐵在桐廬東站通過合肥至杭州高鐵與杭州西站連接，實現了與杭州樞紐的互聯互通；同時在溫州北站與杭州至深圳鐵路連接，是長三角城際鐵路網的重要組成部分。杭溫高鐵開通運營後為浙東南、浙中多地去往省會城市杭州及長三角城市群提供極大便利，進一步完善區域鐵路網布局，提振沿線經濟，帶動沿線旅遊資源開發，有力服務長三角一體化高質量發展。