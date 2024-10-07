中國十一連假將結束 鐵路航空湧現收假人潮

中國十一連假最後一天，各地都出現了收假人潮，高速公路出現壅塞，機場擠滿了人，鐵路交通更出現了一票難求的情形。雖然中國國鐵加開逾1700列班次，但仍有不少人至今無法買到票。官方日前推算，連假期間跨區移動將達19億人次。

為期7天的中國十一連假即將結束，返回工作崗位的人潮出現在機場、高鐵車站與高速公路。根據中國交通運輸部今天發布的統計數據，10月6日，中國全社會跨區域人員流動量超過2.7億人次。交通運輸部在十一連假前的預測則指出，今年7天連假總計跨區移動人次將達19億。

綜合明報、澎湃新聞、21世紀經濟報導與科技媒體IT之家，返程高峰期從6日開始，6日當天中國全國鐵路載運旅客1852.4萬人次、中國國內航線航班超過1.7萬班次，國際航線航班超過2600班次，民航載運量達230萬人次。

今天的運輸量將會達到高峰，據中國國鐵統計，今天預計載運旅客1986萬人次，計畫開行列車1萬3103列，其中加開車1705列，單日運力創下歷史新高。

然而即便加開班次仍難以疏導大量的出遊人潮，不少遊客仍反映「一票難求」，擔心無法如期返回工作地，「12306候補」成了網路熱議話題。不少民眾在網路上表示，從9月中下旬就登記補票，然而眼看連假即將結束，卻仍補不到票；另一方面，也有人提到可以將旅程拆分成數段再購票，可提高成功率。

「12306」是中國國鐵網站的代稱，乘客可透過網站處理購票、改票等票務事項，因此「12306候補」代表無法購得車票的民眾，透過網站登記候補。針對民眾的反映，報導引述官方客服回應稱，「候補訂單的兌現率基本在70%以上，但仍要看是否為熱門路線或熱門車次，以及是否有乘客改簽或退票」。

報導指出，中國國鐵曾在去年暑假發文表示在運輸需求「階段性緊張」時期，鐵路部門會優先將車票分配給從起點到終點的長途旅客，以達資源利用最大化，然而當時有民眾質疑此舉是變相加價，鼓勵旅客「買長乘短」，反令真正有需求的長途旅客買不到票。

鐵路交通之外，空中交通也相當擁擠，據統計，整個十一連假期間，中國民航客運航班總數預計將達11.5萬架次，日均超過1.6萬架次。全國旅客運輸量預計達1618萬人次，日均超過230萬人次，年增8.3%。

至於公路交通，據統計，6日中國全國高速公路的車流量約為6100萬輛次，其中廣州、上海、長沙、蘇州等城市周邊車流量大，預計今天也會出現新一波高峰，將達6300萬輛次。多地的警方則發布公告提醒車主，不要將智慧駕駛的輔助功能當作自動駕駛，行車時仍要握好方向盤，以免釀成意外。