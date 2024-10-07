快訊

2024年諾貝爾醫學獎得主出爐 美國兩學者共獲殊榮

下班記得帶傘！午後雷陣雨轟5縣市 警戒區域曝光

南極半島暖化一片綠油油 植被面積「驚人速度」擴張近14倍

十一黃金周 鐵路累計旅次破億

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據大陸國家鐵路集團有限公司消息，10月4日，大陸鐵路發送旅客1754.7萬人次，連續5天超1700萬人次。9月29日十一黃金周運輸啟動以來，大陸鐵路累計發送旅客1.05億人次，運輸安全平穩有序。

中新社報導，大陸國家鐵路集團表示，10月5日，鐵路客流繼續保持高位運行，中短途客流增加，預計發送旅客1795萬人次，計畫加開旅客列車947列。 　　

從大陸「12306」平台預售情況來看，10月6日至8日，大陸全國鐵路將迎來返程客流高峰，北京至上海、成都至西安、廣州至南寧、廣州至汕頭、北京至呼和浩特、大連至瀋陽、北京至太原、廣州至長沙、北京至瀋陽、武漢至長沙等區間客流相對集中。截至5日9時，鐵路12306已累計售出黃金周運輸期間車票1.49億張。 　　

此外，大陸交通運輸部公布的數據顯示，10月4日（十一假期第4日），全社會跨區域人員流動量2億8400.2萬人次，環比增長0.3%，比2023年同期增長2.8%，比2019年同期增長22.6%。

北京 黃金周

延伸閱讀

榮成自結前三季由盈轉虧 第4季盼中國大陸市場救市助攻

十一返程 火車票候補排不到 高速路塞爆 600公里開14小時

嘉市鐵路高架工程傳意外 1名工人遭混凝土塊壓死

十一期間 北京二手房看房量較去年同期大幅增長

相關新聞

十一黃金周 鐵路累計旅次破億

根據大陸國家鐵路集團有限公司消息，10月4日，大陸鐵路發送旅客1754.7萬人次，連續5天超1700萬人次。9月29日十...

港珠澳大橋 單日2萬車次創高

根據港珠澳大橋邊檢站消息，截至5日22時，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境車輛數首次突破2萬輛次，創造了大橋正式開通以來單...

城市漫步 陸客十一長假遊港新標配

「經常在港劇裡看到這些地方，國慶假期特地過來打卡。」這幾天，來自天津的遊客許陽和同伴已在香港多個經典港劇取景地打卡，「彷...

中國經濟下滑治安更差 數起持刀傷人案引關注

中國經濟下行之下，社會治安更令人擔憂。從6月至今，發生在長春、蘇州和深圳的持刀傷人事件，以及最新在上海超市釀成3死15傷...

十一哪都是人 三亞居然爆冷 網：被傷害過 遊客不再來

「十一」七天假期，全中國多處景點都是人從眾，但一向熱門的海南三亞今年卻少了很多遊客，即使酒店和民宿業者平均降價20％，五...

擅闖哀牢山拍寫真? 抖音博主：是10元門票景區

近日一名抖音博主進入雲南中部的哀牢山拍攝視頻爆火，當事者回應，取景地是「雲南玉溪哀牢山金山原始森林」，「門票僅需10元（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。