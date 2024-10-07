十一黃金周 鐵路累計旅次破億
根據大陸國家鐵路集團有限公司消息，10月4日，大陸鐵路發送旅客1754.7萬人次，連續5天超1700萬人次。9月29日十一黃金周運輸啟動以來，大陸鐵路累計發送旅客1.05億人次，運輸安全平穩有序。
中新社報導，大陸國家鐵路集團表示，10月5日，鐵路客流繼續保持高位運行，中短途客流增加，預計發送旅客1795萬人次，計畫加開旅客列車947列。
從大陸「12306」平台預售情況來看，10月6日至8日，大陸全國鐵路將迎來返程客流高峰，北京至上海、成都至西安、廣州至南寧、廣州至汕頭、北京至呼和浩特、大連至瀋陽、北京至太原、廣州至長沙、北京至瀋陽、武漢至長沙等區間客流相對集中。截至5日9時，鐵路12306已累計售出黃金周運輸期間車票1.49億張。
此外，大陸交通運輸部公布的數據顯示，10月4日（十一假期第4日），全社會跨區域人員流動量2億8400.2萬人次，環比增長0.3%，比2023年同期增長2.8%，比2019年同期增長22.6%。
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