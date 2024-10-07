快訊

2024年諾貝爾醫學獎得主出爐 美國兩學者共獲殊榮

下班記得帶傘！午後雷陣雨轟5縣市 警戒區域曝光

南極半島暖化一片綠油油 植被面積「驚人速度」擴張近14倍

港珠澳大橋 單日2萬車次創高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據港珠澳大橋邊檢站消息，截至5日22時，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境車輛數首次突破2萬輛次，創造了大橋正式開通以來單日最高紀錄。

新華社報導，數據顯示，10月1日至5日期間，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境旅客達45.3萬人次、車輛達9.3萬輛次，較去年同期分別增長34.33%和56.38%。其中，港澳單牌車總量超過5.6萬輛次，同比增長73%。

「交通好方便，又免收高速費，趁假期帶家人北上感受下十一氛圍。」香港居民陳志豪一早便駕駛單牌私家車經港珠澳大橋入境，一家人將先去中山品嘗美食，然後經深中通道前往深圳遊玩。

港珠澳大橋邊檢站相關負責人介紹，隨著預約機制不斷優化、通關名額進一步放寬，駕車經港珠澳大橋「北上」旅遊觀光、休閒消費成為不少港澳家庭度假首選。為積極應對客流車流高峰，港珠澳大橋邊檢站科學調整勤務方案，加強與港澳出入境管理部門、聯檢單位應急合作，全時段關注客流車流變化，及時增派警力，確保高峰時段開足開滿通道，有效提升客流疏導能力。

家人 深圳 港珠澳大橋

延伸閱讀

港珠澳大橋年客流量首破2000萬人次 同比增86%

福建平潭客運碼頭高掛赴台遊廣告 稱「海峽號」隨時可復航

俄交通部長：明年對六口岸進行現代化改造 四個是俄中口岸

中越智慧口岸刷臉就通關 進出口量暴增

相關新聞

十一黃金周 鐵路累計旅次破億

根據大陸國家鐵路集團有限公司消息，10月4日，大陸鐵路發送旅客1754.7萬人次，連續5天超1700萬人次。9月29日十...

港珠澳大橋 單日2萬車次創高

根據港珠澳大橋邊檢站消息，截至5日22時，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境車輛數首次突破2萬輛次，創造了大橋正式開通以來單...

城市漫步 陸客十一長假遊港新標配

「經常在港劇裡看到這些地方，國慶假期特地過來打卡。」這幾天，來自天津的遊客許陽和同伴已在香港多個經典港劇取景地打卡，「彷...

中國經濟下滑治安更差 數起持刀傷人案引關注

中國經濟下行之下，社會治安更令人擔憂。從6月至今，發生在長春、蘇州和深圳的持刀傷人事件，以及最新在上海超市釀成3死15傷...

十一哪都是人 三亞居然爆冷 網：被傷害過 遊客不再來

「十一」七天假期，全中國多處景點都是人從眾，但一向熱門的海南三亞今年卻少了很多遊客，即使酒店和民宿業者平均降價20％，五...

擅闖哀牢山拍寫真? 抖音博主：是10元門票景區

近日一名抖音博主進入雲南中部的哀牢山拍攝視頻爆火，當事者回應，取景地是「雲南玉溪哀牢山金山原始森林」，「門票僅需10元（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。