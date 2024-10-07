港珠澳大橋 單日2萬車次創高
根據港珠澳大橋邊檢站消息，截至5日22時，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境車輛數首次突破2萬輛次，創造了大橋正式開通以來單日最高紀錄。
新華社報導，數據顯示，10月1日至5日期間，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境旅客達45.3萬人次、車輛達9.3萬輛次，較去年同期分別增長34.33%和56.38%。其中，港澳單牌車總量超過5.6萬輛次，同比增長73%。
「交通好方便，又免收高速費，趁假期帶家人北上感受下十一氛圍。」香港居民陳志豪一早便駕駛單牌私家車經港珠澳大橋入境，一家人將先去中山品嘗美食，然後經深中通道前往深圳遊玩。
港珠澳大橋邊檢站相關負責人介紹，隨著預約機制不斷優化、通關名額進一步放寬，駕車經港珠澳大橋「北上」旅遊觀光、休閒消費成為不少港澳家庭度假首選。為積極應對客流車流高峰，港珠澳大橋邊檢站科學調整勤務方案，加強與港澳出入境管理部門、聯檢單位應急合作，全時段關注客流車流變化，及時增派警力，確保高峰時段開足開滿通道，有效提升客流疏導能力。
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