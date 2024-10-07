城市漫步 陸客十一長假遊港新標配

「經常在港劇裡看到這些地方，國慶假期特地過來打卡。」這幾天，來自天津的遊客許陽和同伴已在香港多個經典港劇取景地打卡，「彷彿置身於港劇情節中，充滿氛圍感」。

新華社報導，今年十一期間，大陸遊客來港不再是單純的「買買買」。打卡著名地標、參觀文化藝術展覽、CityWalk（城市漫步）成為不少遊客赴港遊的「新標配」。

「近年，大陸遊客來港的旅遊模式有所轉變，更加注重享受香港獨特的文化氣息。」香港中國旅行社有限公司綜合管理部業務總監林德成說。

香港街頭，糖水店、懷舊飾品店、唱片店，以及那些趣味橫生的街道牌，如「麥當勞道」「快富街」等，都成了年輕遊客的新晉打卡點。

「以前來港總是買一堆藥妝和面膜，現在更關注香港的人文風情。」深圳遊客羅敏說，街頭五光十色的裝飾，還有煙花匯演、無人機表演等，讓這座城市洋溢著濃濃的節日氛圍。

在小紅書等社交媒體搜索香港旅遊攻略可發現，除了香港迪士尼樂園、山頂纜車、維港海濱等熱門景點外，「跟著港劇遊香港」「香港深度文化遊」「香港離島遊」等標注「小眾」標籤的旅遊攻略也備受關注。

據了解，香港各界圍繞十一主題舉辦的各類活動超過400項。香港故宮文化博物館的中華文明溯源特別展覽、在中央圖書館舉辦的「華彩綻放」中華民族文化精品展等主題展覽接連亮相，為文藝愛好者和觀光遊客提供了獨特的文化藝術探索之旅。

「從古老的廟宇到現代的藝術畫廊，從傳統的戲曲表演到時尚的街頭藝術，多元文化在這裡和諧共生。」來自西安的大學生周余宇和同伴在香港開啟了一次深度文化遊—參觀香港的主要博物館和文藝地標。「讓人感受到洋溢在這座城市裡的歡樂。」她說。

也有不少遊客不再執著於打卡某個熱門景點，更偏愛CityWalk，他們深入這座城市的街頭巷尾，感受「港式煙火氣」。

旅遊達人鄭琳在十一假期首日從青島飛往香港，開啟為期四天的城市漫遊。她穿越充滿歷史底蘊與科技互動的中環街市，一頭扎進創意小店，出來時拎著一袋膠片相機、懷舊碟子和街景海報，隨後拿著一杯咖啡在中庭坐下，「我能在這裡坐一下午，看人來人往，享受愜意時光」。

曾多次赴港旅行的上海遊客喬靜選擇開啟一場文學版的CityWalk，循著許地山、蕭紅等文人在香港留下的足跡，從淺水灣到六國酒店，從學士台到聖士提反女子中學…一邊探索香港，一邊在耳機裡播放相關的小說。「眼裡看到的是熱鬧的香港街頭，腦海中感受的是跨越時空的文化。這一刻，讀過的作品、作家的足跡、現今的建築，串聯起一幅歷史的畫卷。」喬靜說。