中國經濟下滑治安更差 數起持刀傷人案引關注

中國經濟下行之下，社會治安更令人擔憂。從6月至今，發生在長春、蘇州和深圳的持刀傷人事件，以及最新在上海超市釀成3死15傷的事件，嫌犯共同點都是失業、無業或經濟糾紛導致犯案。

在中共慶祝建政75週年前夕，上海一間沃爾瑪（Wallmart）超市9月30日晚間發生一起悲劇。警方在現場拘捕37歲林姓犯罪嫌疑人，18名傷者送醫救治，其中3人搶救無效死亡。

有傳言指出兇手買了凶器去討薪，卻被雇用單位躲避，行兇人流落街頭並感到絕望，因此選擇報復社會。不過，上海警方並未對此證實，僅表示據初步偵查，林姓嫌犯因「個人經濟糾紛」，到上海做出上述行為洩憤。

從網路上流傳的照片和影片可見，多人腹部或胸頸位置受傷倒在血泊之中，傷者甚至有幼童。而嫌犯儘管已被抓住，眼神仍然兇惡。

相關新聞除了上海市公安局松江分局發出的通報外，網上相關的討論多被迅速刪文，適逢中國「國慶」，負面新聞更不見容於網路社群。

英國廣播公司（BBC）中文網2日發出的報導指出，記者隔天前往事發地採訪時，沃爾瑪和鹿都國際購物廣場的管理人員阻止了許多員工與媒體交談，甚至打斷進行中的採訪。現場很快被清理乾淨，彷彿沒有任何案發的痕跡，也沒有鮮花悼念。

先前還有3起持刀傷人都涉及在中國的外籍人士，除了失業的犯案背景外，也被外界認為可能與仇外的民族主義情緒有關。

6月10日，4名在中國交流的美國大學講師，在吉林省吉林市一座公園裡遭人持刀刺傷。警方事後通報，行兇者為55歲的崔姓男子，似處於失業狀態。

6月24日，蘇州日本人學校校車靠站時，發生中國籍歹徒持刀攻擊事件，導致中國籍隨車女導護胡友平送醫後不治死亡，一名日本籍學生和他的母親受傷。

蘇州市公安局蘇州高新區分局隔天通報，警方當場逮捕犯罪嫌疑人周某某，此人是52歲男性，為近期從外地前往蘇州的無業人員。

9月18日，深圳日本人學校一名學童18日上學途中遭刺殺身亡。深圳特區報20日報導，深圳市公安局表示，44歲的鍾姓男子無固定職業，曾有破壞公用電訊設施、虛構事實擾亂公共秩序等行為；犯案後，鍾男對持刀傷害日童的行為供認不諱，已被刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。

對於失業問題導致的報復社會行為，網路上部分自媒體認為：「社會戾氣重，遠離人多的地方」、「失業增多，生活不易，要對外賣員、網約車司機這些人好一點」，還有人建議社會上建立一些救助站。