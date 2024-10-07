陸穿越劇《我在長征路上開超市》 網友批雷人、歷史虛無

大陸首部關於長征的奇幻主旋律短劇《我在長征路上開超市》「十一」黃金周期間熱播，播放量超千萬，話題量破億。該劇通過「穿越」形式，講述當代女青年與長征紅軍之間的故事，試圖傳遞「愛國主義」，入選了大陸廣電總局推薦的國慶檔微短劇片單，獲官媒高度評價。

但劇集情節也引發廣泛爭議，有觀眾質疑劇情「太假、太雷人」，大陸左派網民則批評該短劇是歷史虛無主義。

據香港《星島日報》報導，《我在長征路上開超市》由北京市廣電局指導、十月初五影視出品製作，雖是一部僅有五集、每集10分鐘的微短劇，熱度卻一度超過十一檔電影，劇集相關話題在中國各大社媒持續霸榜。

北京市廣電局稱，該劇融合奇幻元素與革命歷史於一體，故事取材於長征路上發生的真實事件，講述當代大學生蘇梅梅穿越到長征途中，為紅軍送物資、見證戰士浴血奮戰的故事，傳遞溫暖而樸素的家國情懷。1934年10月，「為擺脫國民黨軍隊的圍剿追擊，中共領導的紅軍展開長征，行程約2萬5000公里」。

《我在長征路上開超市》獲大陸官媒高度評價。中共中央機關報《人民日報》旗下《環球人物》的「人民文娛」平台稱，該劇以短劇特有的爽感情節一定程度上實現了當代年輕人的夢想，蘇梅梅的超市不僅能沿途送物資，還能聯結不同時代，讓現代人也能下單當年的草鞋、軍裝，支持紅軍長征，回應了當代年輕人的心聲。

中新網報導稱，這是部令人耳目一新的主旋律短劇佳作，無疑，年度爆款短劇已經誕生。

不過，中國大陸網友對這部短劇看法分歧。有網友表示：「太好哭了，怎麼這麼有趣有意義」，有人自稱被感動得「集集淚目」。

也有人質疑劇情「太雷人」，是在解構崇高的長征精神，是歷史虛無主義，「你用一個花枝招展的女大學生，開了一間名叫勝利超市的豪華驛站，去快樂地客串長征，無所顧忌地插科打諢，居高臨下般地幫扶紅軍了」「認真的？是想告訴孩子們長征路上紅軍是靠這些超市完成的？」

還有人批評劇中一些戰士頻爆粗口，是「低級紅高級黑」，貶低紅軍，令人憤怒。「超拍賣紅軍的破棉襖等物件，現代人紛紛慷慨解囊，拿起手機支付，也被指『太假』了」，「相關部門為了弘揚主旋律開始亂投醫了。」

據報導，短劇由曾被官方封殺的「咪蒙」團隊製作。「咪蒙」行文犀利潑辣，有「毒雞湯」之稱，曾被全網封殺，近年改拍短劇，當中《黑蓮花上位手冊》因「渲染以暴制暴的不良觀念」被下架。

有左派網友批評稱，不反對咪蒙吃「愛國流量」，但打著革命題材的旗號宣揚「偽革命」價值觀就不是好事。