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男童騎單車摔倒致骨折大哭！聽醫生1句秒轉笑 內容曝光網全笑瘋

香港01／ 撰文：桃樂斯
男童騎單車摔倒，導致骨折崩潰痛哭，聽醫生1句話秒笑瘋。（微博影片截圖）
男童騎單車摔倒，導致骨折崩潰痛哭，聽醫生1句話秒笑瘋。（微博影片截圖）

這真的是因禍得福！中國大陸有男童因意外導致右手骨折，本來到醫院檢查時還不停哭鬧，未幾聽到醫生說「這個事挺嚴重的，一個月內不能寫作業了」，又指需要好好療傷，男童聽罷秒速地上演破涕為笑，變臉速度讓醫護人員和家長哭笑不已，片段曝光引發網友熱議，大家聽到內情都一起笑了。

有人表示理解男童感受，「要是（受傷了）告訴我免工作，我可能也會笑」、「這不是莫名其妙的笑，這是發自內心的笑」。但有人就提醒男童不要高興得太早，「狂補作業的時候別哭」、「是時候鍛鍊另一隻手的寫作業能力」，甚至祝願他早日重返校園。

摔倒致骨折1個月不能做功課

微博報導，事發於10月3日國慶假期期間，安徽省有男童因騎單車不慎摔倒，導致右手骨折，疼痛讓他哭得撕心裂肺，家長見狀隨即將他送院治療。男童母親徐女士指，兒子到醫院時一直在哭，特別抗拒醫生檢查，直到聽見醫生說出「這個事挺嚴重的，一個月內不能寫作業了」，男童情緒突然來個大反轉，由哭鬧不停，轉為喜笑顏開。

男童母親表示，最初以為兒子是疼痛得到緩解，沒想到他笑容「越來越燦爛」，才明白兒子是知道不用寫作業而喜極不已，像是慶幸「摔出個小長假」。

坐在病床上難掩臉上笑容

微博影片可見，男童當時坐在病床上，其左手一直扶著受傷右手，醫生則忙於處理雜務，但他難掩臉上喜悅的笑容，甚至笑到顫抖，還一度低下頭，貌似不好意思讓人看見他喜悅之情。男童離開診室時，右手雖然要打石膏，但他仍對着鏡頭拍照「比Yeah」，隔着螢幕彷彿都能感受他內心的激動。

網友：因禍得福

片段曝光掀起網友熱議，不少人都覺男童是因禍得福，「嘴角壓不住了，哈哈哈」、「孩童天真，看到免作業就笑開了」、「骨折竟然成了他的福星」、「要是接近期末考試，怕會笑出聲音」、「這不是莫名其妙的笑，這是發自內心的笑」、「要是告訴我免工作，我可能也會笑」，但同時亦對學生學業壓力感擔憂，「教育的悲哀」。

有人則勸男童不要高興得太早，「狂補作業的時候別哭」、「小學出水痘請病假，放學時間朋友冒著被傳染的風險來探望我，還給我帶回來了當天的作業」、「可以背誦，讀書」、「數學題不耽誤，他算，家人寫」、「我小時候手臂脫臼了，照樣用左手寫作業，不寫還得挨揍」、「是時候鍛鍊另一隻手的寫作業能力」、「願他早日康復，重返校園」。

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文章授權轉載自《香港01》

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