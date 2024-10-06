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陸青年失業問題嚴峻…上海跟進放寬應屆畢業生標準 畢業2年內都算應屆生

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
上海市人社局近日發布通知，放寬應屆畢業生年限的認定至2年。（新華社）
上海市人社局近日發布通知，放寬應屆畢業生年限的認定至2年。（新華社）

為緩解居高不下的青年失業率，上海市人社局近日發布通知，放寬應屆畢業生身分認定標準，明確規定事業單位、國有企業、在滬央企在招聘應屆生時，要向畢業「兩年內」的高校畢業生開放。

大陸今年8月青年失業率飆升至18.8%創下歷史新高，尤其恰逢畢業季，且今年應屆畢業生規模再突破紀錄估達1,179萬人，更加劇了青年就業難度。另，據上海統計局發布，今年上半年上海城鎮失業率為4.2%。

近年由於就業環境不佳，部分大學畢業生未能在畢業一年內找到工作。上海人社局9月29日發布「關於優化調整高校畢業生參加本市招考（聘）工作有關事項的通知」，指上海市事業單位招收「應屆」高校畢業生時，應向畢業證書落款年度「兩年內」（含畢業當年度）未落實編制內工作的高校畢業生開放，不對其是否有工作經歷、繳納社保作限制。

通知同時指出，上海市地方國有企業、在滬央企開展校園招聘時，應將校招崗位向畢業證書落款年度「兩年內」（含畢業當年度）的高校畢業生開放，不對其是否有工作經歷、繳納社保作限制。

除了上海，此前湖南、山東、貴州、廣西等多省也放寬了應屆生身分認定標準，例如湖南、廣西在畢業年限的認定上為2到3年；湖南明確「大學畢業生」為近3年內畢業、招募過程中未落實編制內工作的畢業生等。

紅星新聞報導，大陸教育專家、21世紀教育研究院院長熊丙奇對此分析，把畢業生分應屆生與往屆生，並給予「兩年擇業期」，其用意是為了重點解決應屆畢業生的就業問題，同時也給畢業後沒有落實工作的畢業生一定的緩衝期。

他還指出，淡化應屆生身分，也就要求關注「所有」求職者的整體就業，這更有利於營造平等的就業環境。 不過，這只是放寬了認定標準，距離取消應屆生身分還有一定的距離。

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