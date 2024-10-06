「失敗者回憶錄」遺落篇 邱近思揭開與李怡的愛情故事

著名政治評論家李怡去世後留給家人無盡哀思，遺孀邱近思在所著「我與李怡」書中回憶、訴說兩人跨越世紀的情感故事，並藉由書寫這段曾經不足為外人道的愛情與婚姻療傷止痛。

邱近思的著作「我與李怡-歷史洪流下的愛情故事」近日由大塊文化出版。書中附錄許多未曾曝光的照片，包括2022年6月兩人在台北登記結婚時的留影。

生於廣東的李怡，1970年在香港創辦「七十年代」雜誌，當時曾經傾心共產主義。1980年代覺醒「脫左反左」，並於1984年將雜誌更名為「九十年代」，1990年創立台灣版。邱近思當年因個人因素赴港工作，之後任職「九十年代」，期間與年齡差距超過20歲的李怡因志趣、個性相投而相知、相戀，但李怡當時早已為人夫、為人父，妻子為梁麗儀。

苦戀5年期間兩人多次談分手，終於隨著邱近思返台擔任「九十年代」台灣版負責人而劃下句點。戀人關係雖止，邱近思與李怡在工作上仍舊交集密切，並藉由書信、電話關懷彼此生活。

2008年梁麗儀因病離世後，邱近思與李怡隨後數年重拾情緣、相互扶持。與此同時，回歸中國的香港局勢也日益嚴峻，包括2019年爆發「反送中」運動並於隔年施行「國安法」。

2021年4月，一生筆耕不輟的李怡抱著有可能長居的心情飛抵台灣；2022年6月，兩人在台北登記結婚；同年10月5日，86歲的李怡因染疫去世。

李怡生前見證了中共建政後香港社會從早年以反共勢力為主流、1997年主權移交中國，一直到反送中抗爭烈焰後籠罩於國安法的陰影之下，所創辦的雜誌及政治評論影響力持續半世紀，讀者遍及香港、台灣、北美洲及東南亞，遺作「失敗者回憶錄」更在2024台北國際書展大獎獲非小說類首獎。

在李怡的影響力和光環之外，邱近思長年處於他人難以望見之處。她在「我與李怡」一書的自序中寫道，「很多人知道，我是李怡的同事、夥伴、戰友。很少人知道，在李怡人生的最後階段，我是他的妻子」。

邱近思自述，40年來與李怡在工作、生活、愛情、婚姻上有太多絲縷纏繞，李怡猝然離世後只剩悲傷，所以才會有這本書，「書寫到尾聲，我的心情逐漸平靜下來」。

會有這本書的另個原因是李怡去世前來不及完成「失敗者回憶錄」餘下3篇，希望邱近思為他完成，其中最後一篇是有關他倆的故事。

為何一篇文章最後變成一本書，這本書有詳細交代。邱近思透露，李怡說寫完最後一篇才是一個完整的人生，無論毀譽如何，誠實面對自己，承認曾經的過去。