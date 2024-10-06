大陸「十一」連假步入尾聲 人流逾11億人次、以舊換新助消費增長

中國為期7天的十一連假進入尾聲，截至4日，全中國跨區域流動人員已超過11億人次，今天各地開始出現返程高峰。連假不只帶動旅遊熱潮，加上中國政府推進消費品以舊換新補貼政策，家電銷售明顯增長。

綜合人民網、新華社、央視新聞報導，根據中國交通運輸部發布的數據，截至4日，全中國跨區域人員流動量已超過11億人次。據預測，十一連假跨區域人員流動量將達到19.4億人次。

連假期間交通運輸以公路為主，1至4日公路人員流動量每日均在2.6億人次以上。據中國交通運輸部副部長李揚介紹，今年十一長假期間，自駕出行人數將達到15.26億人次，比例將超過人員流動量的80%。

鐵路運輸也非常繁忙，中國國家鐵路集團指出，自9月29日十一連假黃金週運輸啟動以來，全中國鐵路累計發送旅客1.05億人次，連續多日客流量保持在1700萬人次以上。

今天十一長假進入尾聲，各地開始出現返程高峰。央視新聞報導，今天中國鐵路北京局預計發送旅客143萬人，長三角鐵路預計發送旅客350萬人，廣鐵集團預計發送旅客251.6萬人。公路部分，預計今天全中國高速公路流量約為6100萬輛，廣州、上海、長沙、蘇州等城市周邊路網車流量大。今天全中國民航旅客量也預計將超230萬人。

十一連假也帶動娛樂消費上漲，截至5日，中國國慶檔期電影票房突破人民幣16億元（下同，約新台幣73億元）。各大景區和博物館也人流如織，全中國門票訂單量較去年同期增長37%以上。熱門文藝創作帶動旅遊業，如電視劇「我的阿勒泰」帶動北疆旅遊；遊戲「黑神話：悟空」也帶動取景地「江蘇連雲港花果山景區」等地旅遊熱度。

另外受益於十一長假前夕中國商務部加大力度推進消費品以舊換新政策，各地政府也積極響應，如內蒙古加大汽車以舊換新補貼、上海投入5億發放消費券；店家也紛紛響應，祭出促銷活動，各大商場人頭攢動。

第一財經報導，根據蘇寧易購提供的數據顯示，連假前3天，一、二級能效電視銷售額年增超過100%。武漢工貿董事長李豐表示，其家電銷售額年增40%，以舊換新產品銷售占總體銷售的約70%。另外多品牌家電也都有40%以上的銷售額增長。