瑞士陸生持刀襲幼童 港媒：疑不滿大學辦「台灣講座」

瑞士蘇黎世本月1日發生一起恐怖襲擊事件，一名23歲中國大陸籍男子闖入當地一間幼稚園，持刀攻擊學生，造成3名5歲孩童受傷，其中一人重傷。該名男子隨即被警方逮捕，蘇黎世大學後來證實男子為該校學生。港媒報導，事件後，傳出該男子犯案前一周曾對學校舉辦台灣主權講座不滿，其後不久便闖入幼稚園犯案。

香港01報導，據當地媒體報導，社交平台資料顯示，疑犯名為「Yuhao Fan」，先前就讀西南大學，是外國語學院英語本科生，去年6月畢業，目前在瑞士攻讀電腦碩士課程。同學形容他平時沉默寡言，不太常與人交際，經常獨自留在所住的一房公寓中。

根據報導，最新消息指出，有網友發現這名男子在犯案前一周，曾經對蘇黎世大學舉辦台灣主權講座感到相當憤怒，並在網上大罵：「台獨丟臉！台灣省屬於中國！」

事件發生後，蘇黎士大學校長薛普曼（Michael Schaepman）向校內師生發出公開信，強烈譴責任何形式的暴力，尤其是對孩童的暴力。

目前，該名男子被瑞士警方檢控嚴重暴力罪，案件現已進入司法程序。至於男子犯案的原因，當地警方尚未公布調查結果，但警方強調受傷幼童目前均已脫離危險期，身體正在復原。

瑞士媒體「20分鐘」（20min.ch）引述《新蘇黎世報》（NZZ）的報導指出，這一類攻擊幼童，向小孩逞凶的行為在中國大陸最近愈來愈多，嫌犯多半是20幾歲到40幾歲的男子，可能也患有精神疾病。

9月18日是「九一八」事件93周年，當日位於深圳市南山區的深圳日本人學校，便有一名10歲學生在上學途中遇襲受傷，警方拘捕一名44歲男嫌犯。該名學生其後傷重不治。這起事件也引起中日關係緊張，日本新任首相石破茂日前參加富士電視台節目時，就直言表達對中方至今沒有公布（嫌犯）作案動機，事前沒有積極管控反日言論，感到不滿與憤怒。

針對深圳日童案，大陸外交部發言人林劍稱，這是一起個案，類似事件在任何國家都會發生，並稱中方一直採取有效措施確保在大陸的外籍人士的安全，又稱，在中國大陸沒有所謂「仇日教育」。