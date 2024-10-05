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大陸也能看極光？太陽爆發7年來最強閃焰 「這幾天」恐有強地磁活動

中央社／ 台北5日電
大陸氣象局國家空間天氣監測預警中心表示，預料4至6日可能發生強地磁活動，北方部分地區，尤其是黑龍江、內蒙古、甘肅、新疆等地有機會看到極光。圖攝於5月11日，內蒙古自治區錫林郭勒盟正藍旗出現了絢麗的極光。圖／中新社
大陸氣象局國家空間天氣監測預警中心表示，預料4至6日可能發生強地磁活動，北方部分地區，尤其是黑龍江、內蒙古、甘肅、新疆等地有機會看到極光。圖攝於5月11日，內蒙古自治區錫林郭勒盟正藍旗出現了絢麗的極光。圖／中新社

中國氣象局國家空間天氣監測預警中心表示，2日及3日太陽活動區先後爆發峰值強度為X7.1級和X9.0級大閃焰，預料4至6日可能發生強地磁活動，中國北方部分地區，尤其是黑龍江內蒙古、甘肅、新疆等地有機會看到極光

綜合央視等陸媒報導，中國氣象局國家空間（太空）天氣監測預警中心4日表示，3日發生的X9.0級閃焰是太陽自2017年9月6日以來最強的爆發，也是當前第25太陽活動週期出現的最強閃焰。

閃焰是太陽大氣局部區域突然變亮的現象，會伴隨產生劇烈增強的電磁輻射、大量高能帶電粒子流和日冕物質拋射。這些活動噴射的物質和能量到達近地空間後，會強烈擾動地球磁層、電離層和高層大氣，可能影響衛星的性能和安全，及地球上的無線電通訊、電網、導航訊號等。

預警中心表示，結合對太陽活動的分析，4日至6日將可能發生強地磁現象，預計從4日晚間開始直到6日晚上，中國北方部分地區，尤其是黑龍江、內蒙古、甘肅、新疆等地，有機會看到或拍攝到極光。

內蒙古 新疆 極光 黑龍江

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