聽新聞
0:00 / 0:00
大陸也能看極光？太陽爆發7年來最強閃焰 「這幾天」恐有強地磁活動
中國氣象局國家空間天氣監測預警中心表示，2日及3日太陽活動區先後爆發峰值強度為X7.1級和X9.0級大閃焰，預料4至6日可能發生強地磁活動，中國北方部分地區，尤其是黑龍江、內蒙古、甘肅、新疆等地有機會看到極光。
綜合央視等陸媒報導，中國氣象局國家空間（太空）天氣監測預警中心4日表示，3日發生的X9.0級閃焰是太陽自2017年9月6日以來最強的爆發，也是當前第25太陽活動週期出現的最強閃焰。
閃焰是太陽大氣局部區域突然變亮的現象，會伴隨產生劇烈增強的電磁輻射、大量高能帶電粒子流和日冕物質拋射。這些活動噴射的物質和能量到達近地空間後，會強烈擾動地球磁層、電離層和高層大氣，可能影響衛星的性能和安全，及地球上的無線電通訊、電網、導航訊號等。
預警中心表示，結合對太陽活動的分析，4日至6日將可能發生強地磁現象，預計從4日晚間開始直到6日晚上，中國北方部分地區，尤其是黑龍江、內蒙古、甘肅、新疆等地，有機會看到或拍攝到極光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言