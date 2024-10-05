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大陸脫口秀演員嘲王楚欽「慣冷出局」 劇團自我審查火速切割

中央社／ 台北5日電
大陸桌球運動員王楚欽。圖／新華社
大陸桌球運動員王楚欽。圖／新華社

中國公安部將詆毀、謾罵運動員視作紅線，先前已有數起裁罰案例。一名廣州脫口秀演員在社群發文調侃中國桌球運動員王楚欽「慣冷出局」，劇團火速切割宣布暫停雙方合作。

據澎湃新聞5日報導，廣州脫口秀演員「瘦子」3日在個人社群帳號「瘦子你胖了」調侃王楚欽，內容提到「王楚欽又爆冷出局了，一個熱門選手為啥總爆冷呢？」、「我覺得以後他輸了都不應該用『爆冷』這個詞了，可以叫『慣冷』」。

他在發文中提到，「我覺得運動員狀態起伏其實很正常，菜（指不夠擅長某件事）就多練，狀態不好就調整」、「我看粉絲說，他只要健康完賽就行。健康完賽？這要求也太低了吧，就這要求，我上我也行」。

「瘦子」所屬公司野生喜劇4日在官方微博緊急發布聲明指出，第一時間對於這起事件發起調查，演員所發表言論與演出內容無關，野生喜劇所有演出內容均不涉及任何國家運動員，演出內容合法合規，依照正式流程申報。

聲明強調，目前暫停雙方演出合作。

對於劇團緊急發布對外聲明、切割，也有人為演員抱不平，直言「球賽輸了不能提嗎」、「講運動員賽事成績不行嗎，這樣男足也不能批評了嗎」。

王楚欽先前於巴黎奧運桌球男單賽事使用備用球拍出賽，敗於瑞典選手摩賈德（Truls Moregard），止步32強。王楚欽1日在世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽事上，輸給丹麥選手（Anders Lind），止步32強，中國媒體多以爆冷門形容。

中國公安部打擊體育領域「飯圈」違法犯罪行為起於巴黎奧運賽事期間，彼時桌球女單決賽由中國籍選手孫穎莎、陳夢對打，社群一面倒地支持孫穎莎，透過留言、發文攻擊陳夢；這場賽事由陳夢勝出。

官方後來宣示整頓在社群平台詆毀、謾罵運動員的言論，中國公安部數次對外發布違規案例，一再地提醒民眾，將持續強化打擊相關行為，民眾切勿在網路傳播謠言資訊或是攻擊詆毀他人。

巴黎奧運 脫口秀 運動

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