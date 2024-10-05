人潮滿滿！陸「十一」假期剩3天 全境運輸累計發送旅客破1億人次

中國國家鐵路集團有限公司指出，自9月29日大陸「十一」假期運輸啟動以來，大陸全境鐵路累計發送旅客1.05億人次。同時，10月5日的鐵路客流持續維持高位運行，中短程客流增加，預計發送旅客1,795萬人次，並計畫加開旅客列車947列。

據澎湃新聞報導，中國國鐵集團表示，10月4日，大陸全國鐵路發送旅客1,754.7萬人次，連續5天超過1,700萬人次。自9月29日「十一」假期運輸啟動以來，大陸全境鐵路累計發送旅客1.05億人次。

而從大陸鐵路線上服務平台12306預售情況來看，10月6日至8日，大陸全國鐵路將迎來返程客流高峰，北京至上海、成都至西安、廣州至南寧、廣州至汕頭、北京至呼和浩特、大連至沈陽、北京至太原、廣州至長沙、北京至瀋陽、武漢至長沙等區間客流相對集中。

從餘票情況可見，10月5日，上海至南京、蘇州、合肥，北京至天津、承德，廣州至長沙、南寧、衡陽等方向尚有餘票。10月6日至8日，北京至保定、石家莊、承德、鄭州、大同、太原，上海至蘇州、南京、杭州、常州、徐州，廣州至南寧、長沙、衡陽、桂林，杭州至合肥，武漢至信陽等方向尚有餘票。截至今日9時，12306已累計售出黃金周運輸期間車票1.49億張。

為因應「十一」假期運輸，多地鐵路加開班次。哈爾濱局集團公司在齊齊哈爾、牡丹江、雞西、鶴崗等省內熱門方向加開客運列車22列，方便中短途旅客出行；北京局集團公司加開上海、沈陽、太原、鄭州、西安等方向旅客列車135列；太原局集團公司加開天津、西安、包頭等方向以及山西省內城市間旅客列車39列；上海局集團公司加開往來上海、浙江、江蘇、安徽等地的旅客列車共207列，安排322列動車組列車重聯運行，普速列車加掛車廂198輛。