大陸又有官員出事...福建省醫保局長林聖魁墜樓身亡 外界紛猜原因

中國再有官員墜樓身亡。網傳福建省醫療保障局局長林聖魁2日中午從9樓家中跳下，當場死亡。香港星島網表示，據該網了解，林聖魁墜樓身亡消息屬實，具體原因眾說紛紜。

根據X平台上流傳、聲稱是現場影像的片段顯示，在一棟住宅前的地面上，遮蓋了一塊大藍布，有幾名公安在場看守。

香港星島網5日報導，據該網了解，林聖魁墜樓身亡消息屬實，具體原因眾說紛紜。

據福建省醫保局官網，中共福建省委網信辦、福建省醫保局9月29日聯合舉辦「挺膺擔當使命，強國復興有我」情境朗誦展演活動，林聖魁有出席活動。

59歲的林聖魁，長期在福建省衛生廳工作，曾任衛生廳副廳長，2013年改任福建省衛生和計劃生育委員會副主任，2017年任福建省紅十字會黨組書記、常務副會長，2020年任省醫保局局長，也是福建省政協教科衛體委員會副主任。

中國持續進行醫藥反腐，今年來至少已有30名醫藥領域人士被查，落馬的人包括醫院院長、衛健、藥監、醫保等醫藥系統官員。

另一方面，除林聖魁外，中國近期接連發生官員墜樓身亡。長沙市公安局天心分局9月19日通報，當日早上長沙市天心區城南路一社區宿舍內發生一起刑事案件，58歲的湖南省財政廳長劉文杰遇害，犯罪嫌疑人江某及江某輝墜樓身亡，至今原因不明。

據陸媒當時報導，劉文杰是墜樓身亡，事發地點是湖南省財政廳家屬樓，也是劉文杰的廳長宿舍所在。此後警方表示，其中一名嫌犯欠債人民幣1200餘萬元（約新台幣5400萬元），並指沒有發現劉文杰及其家人與兩名犯嫌在案發前有交集。

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