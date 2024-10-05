2024「村BA」決賽山東匯東奪冠 李聖傑冠軍之夜獻唱

據中新社，10月4日晚，2024年「村BA」球王爭霸賽總決賽冠亞軍爭奪戰在貴州省黔東南苗族侗族自治州台江縣台盤村打響，山東匯東集團隊以101:71的大比分擊敗甘肅臨夏州隊奪冠。

報導稱，這次總決賽9月30日在台盤村開幕，來自四川、山東、甘肅等地的10支隊伍為線上線下觀眾帶來了15場鄉村籃球盛宴。

這次「村BA」球王爭霸賽為男子五人籃球賽，是一次跨度長、範圍廣的全新賽事，參賽球隊來自中國24個省(區、市)，報名球隊超600支。賽事相關負責人介紹，保持純粹性、擴大參與性、聚焦競技性、增加互動性、提升觀賞性是球王爭霸賽的五大特色。

經過預選賽、小組晉級賽，有8支球隊晉級，外加一支東道主球隊和一支特邀球隊，共10支球隊參加總決賽。分別為廣西德保矮馬、四川成都米蘭世家隊、湖南道縣好百年隊、安徽蚌埠胡巷隊、山東匯東集團隊、甘肅臨夏州隊、甘肅肅北雪域先鋒隊、黑龍江寶清隊，特邀球隊江西南康家具隊、東道主球隊貴州台江「村BA」隊。

總決賽9月30日在台盤村開幕，10支隊伍分成2個小組進行循環賽，每個小組決出一二名進入四強交叉賽、半決賽、總決賽，為線上線下觀眾和球迷帶來15場鄉村籃球盛宴。經過激烈競爭，甘肅臨夏州隊和山東匯東集團隊分別在各組中取得第一名進入冠亞軍爭奪戰。

報導說，傳球、跳投、搶板、突破……，雙方一上來便火力全開。經過激烈對抗，山東匯東集團隊憑藉更強的綜合實力獲得冠軍，並獲得了一頭黃牛、銀帽等特色獎。

當晚，冠軍之夜深山音樂會也同時上演，台灣藝人李聖傑、蒙古族歌手烏蘭圖雅、苗族歌手蝶當久和台江當地民眾為現場觀眾帶來了多元化的音樂表演。現場也進行了特色的「蹦苗迪」及無人機編隊表演。湖南遊客項博凱說，在「村BA」看球競技不是重點，更多的是讓觀眾感受鄉村籃球賽的熱情與活力。