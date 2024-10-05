合肥三、四級地震民眾就嚇到睡公園 原因出在謠言警方逮四人拘留

據香港星島日報，安徽省合肥市肥東縣近期不時發生低級別的地震，但卻出現各種有關地震的謠言，造成不少市民因為害怕地震，在小區廣場、街邊道路和市民公園搭帳篷過夜。當地公安局昨天發布，公安機關及時甄別調查並依法打擊涉及地震謠言，對2男2女共四名涉案人員，分別給予2至7天行政拘留處分。

肥東縣公安局公布兩男兩女涉傳播涉震謠言被行政拘留的案例。其中一名53歲的男子被指通過嫁接視頻的方式，將「地震常發生在夜間」的不實言論與近期肥東地震相關聯，並在百家號等公共平臺發布，瀏覽量達2000餘次。

對於肥東縣近期的地震，10月3日，安徽省地震局官方帳號引用並發表了中國科協地球物理信息科學首席傳播專家陳會忠的看法。陳會忠說，任何大一點的地震發生後都會有餘震，當然也會有孤立型的地震，只有一到兩個地震就結束了。

他表示，合肥市肥東縣這次地震便是餘震型的地震，其特點之一是震級一定比主震要小，小1-2級左右；其二是餘震的次數隨時間推移越來越小，餘量能量越來越小且逐步衰減；再者，有研究表明，主震後前兩天到一周內大的餘震發生的概率高，隨著時間的推移，發生大的餘震概率就減少。

陳會忠在文章中說，大多數的群眾對地震都有基本的認識，比如3級左右地震都是小地震，很多人甚至都感受不到，它不會造成什麼破壞，這種級別的地震如果發生在四川、雲南、新疆或台灣地震活躍區，根本不算回事。

但為什麼3級左右的地震發生在合肥肥東縣，竟導致不少居民有家不敢回寧願睡大街呢？陳會忠認為，關於這一現象，除了安徽的民眾很少經歷4級多小、中等地震，不了解地震主震過後餘震特點外；更重要的原因還是在於「謠言」的傳播。

陳會忠說，「問題就在於謠言！9月18日4.7級主震後，立即謠言滿天飛，在別處發生過的所有地震謠言幾乎都在合肥出現，比如還會有大於6級以上的地震發生；李四光預報了安徽要發生大地震；又現地震雲等。」

他表示，歸根到底是謠言引起公眾擔心發生大地震而恐慌。他表示天氣漸涼，蚊蟲又多，建議大家盡快回歸正常生活，不要再「睡街」了。