陸十一假期頭4日 上海浦東機場入境外籍人員年增73％

10月1日至7日是大陸「十一」假期，如今假期時間已過半，澎湃新聞指出，上海浦東、虹橋兩大空港口岸陸續迎來出入境雙向客流高峰，截至4日12時，累計查驗出入境人員30.7萬人次，年增35.2％。其中，上海浦東機場口岸入境外籍人員超2.5萬人次，年增約73％，以泰國、德國、馬來西亞、新加坡、澳洲等五國免簽入境旅客占比過半數。

澎湃新聞提到，上海邊檢總站10月4日表示，截至當日12時，在上海浦東、虹橋兩大機場口岸，上海邊檢總站累計查驗出入境人員30.7萬人次，較去年同期增長35.2% 。其中，出境18.6萬人次，入境12.1萬人次。

由於假期出入境客流高峰，不少旅客選擇錯峰出行。一名旅客說道，一家五口原計劃請9月29日、30日兩天假，與大陸法定假期拚一個10日遊，因考慮孩子學習，加上機票確實緊張，所以選擇錯峰出行。

另，據上海邊檢總站統計，十一假期以來，在浦東、虹橋兩大機場口岸，大陸居民構成出境旅遊的絕對主力。假期頭三天，浦東、虹橋口岸出境大陸居民人數超12.8萬人次，年增超過45.5％，其中，日韓、新馬泰、港澳等傳統旅遊目的地，依舊備受大陸旅客青睞，占其出境總人數69.5%

此外，在入境方面看，隨大陸單方免簽以及與相關國家互免政策的持續推出，上海機場邊檢站統計，十一假期至4日，浦東國際機場口岸入境外籍人員超2.5萬人次，年增幅約73%，其中免簽入境旅客7,000餘人次，占入境外國人數的28%。

具體來看，泰國、德國、馬來西亞、新加坡、澳洲等5國免簽入境旅客占超過一半。