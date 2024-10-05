香江風情／香港人 睡不好
多數香港人都會說「唔夠瞓（音同奮）」，瞓是粵語睡覺的意思，唔夠就是說睡眠不足、睡得不好，引申為沒精神。香港是個夜不收的都市，香港人的「唔夠瞓」相當有特色。有全球性的調查發現，逾四成香港受訪者說自己「唔夠瞓」，對自己目前的睡眠質量不滿。
這是一項全球性睡眠調查，訪問了全球十七個地區共三萬六千人，在一千個受訪香港人中，超過四成對目前的睡眠質量不滿意，四成四受訪者稱每周能實現良好睡眠的夜數不足四晚，最嚴重的百分之八受訪者稱失眠已困擾生活很久，又有百分之六受訪者稱至少過去十年都曾失眠。
香港人睡得不好，原因何在？調查中認為「壓力」是影響安穩睡眠的主要障礙，其中占四成一的失眠、占三成六的個人焦慮，被受訪者認為是面對的兩大挑戰，其三成六認為睡不好就易怒，感到消極和醒來時頭疼。
其實這項調查的結果，已算好了不少。去年九月一項調查，說發現近八成香港受訪者自覺「唔夠瞓」，近半人平均睡眠六小時或以下。當時專家警告，睡眠問題會影響身體或精神健康，港人睡眠問題不容忽視。
其實還有更嚴重的一面，那是香港學生「唔夠瞓」。香港中文大學跨學科研究團隊發表的「二○二二香港兒童及青少年體力活動報告卡」報告，顯示只有四成二港兒童和青少年達到睡眠建議時間，他們的平均年齡為十二點三歲。
香港人「唔夠瞓」看來很嚴重，討論起原因來就五花八門，有說與香港人的生活習慣有關。香港人的吃飯出名的晚，中午一點左右是午餐高峰，晚上餐聚可能九點才開席，再加上不同年齡層都有人吃消夜，有的一吃到天光。這樣一吃，哪有時間去睡足睡好。
當然還有環境說，香港人稠地窄，大部分人居住環境，別奢想華屋寬床，室淺屋窄不說，街坊四鄰、馬達轟鳴各種各樣的噪音，在香港過了夜的人多數都知道，最近香港還冒出一批大媽跳北方廣場舞，因聲音滋擾引起衝突要政府介入。
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