「十一」檔期挑戰前所未有？陸兩部電影宣布退出檔期

大陸「十一」期間電影表現受到矚目，票房在3日晚間已破12億人民幣，不過3日晚間有兩部電影接連宣官退出這次檔期，理由是「電影在上映期間遭遇到了前所未有的困難和挑戰」、「檔期環境競爭激烈」。

北京青年報報導，電影《出入平安》官方微博3日晚間宣佈影片撤檔，電影方指出，「在上映期間遭遇到了前所未有的困難和挑戰，遺憾未能與更多滿懷期待的觀眾見面」，《出入平安》決定「退出國慶檔，上映檔期待定」。

該片由劉江江執導，肖央、阿雲嘎、古力娜扎、黃小蕾領銜主演，楊恩又特別出演。影片根據真實事件改編，自9月30日上映以來，《出入平安》收穫總票房人民幣1,700萬元。

此外，10月3日，動畫電影《皮皮魯和魯西西之309暗室》也宣佈改檔跨年，出品方指出，「因十一電影行業百花齊放，優質電影眾多，檔期環境競爭激烈，留給我們兒童電影的空間太小」。該片於10月1日上映，截至發稿時累計票房人民幣299.4萬。

直新聞報導，2024年「十一」檔期自10月1日開始，為期7天，是大陸電影市場自暑期檔之後年內最重要檔期。今年6月至8月暑期檔表現疲弱，全年票房大盤增速亦不及去年同期，業界寄望「十一」黃金周能帶來票房大漲。去年「十一」檔票房收入為27億元，2019年則破50億元。

據燈塔專業版，截至10月3日19時03分，2024年「十一」檔新片票房（含點映及預售）突破12億，《志願軍：存亡之戰》、《749局》、《浴火之路》暫列票房前三名。

不過長城新媒體指出，今年春節檔，《我們一起搖太陽》《紅毯先生》等電影因票房不及預期，相繼宣佈撤檔，擇日重映。但「從重映結果看，票房成績並不理想」。例如《紅毯先生》於3月15日再次公映，但重映票房比春節檔更慘澹，二輪上映首日票房收入僅為人民幣245萬元，至今總票房也未過億（9,422.1萬元）。

此外，《我們一起搖太陽》雖然憑藉好口碑，在清明檔上映後，又拿下了近人民幣2億元的票房，但與導演韓延此前的作品相比，票房並不算理想。

每日經濟新聞援引影城投資人陳霖分析指出，電影院依賴大檔期已成常態化，資金安排周轉都需要依靠檔期，「如果這個國慶檔總票房不達預期，我估計要倒下不少電影院」。他提到，從今年春節檔開始，電影市場一直不溫不火。被寄予厚望、長達兩個多月的暑期檔慘澹收場後，已有電影院出現因交不上租金而拖欠發行方的影片分帳，後續被發行方停金鑰的情況。