貴州省織金縣山體崩塌致六人死亡 相同事故該地二年前也發生過

據央視新聞客戶端，大陸貴州省織金縣發生山體垮塌，將一輛途經車輛及一行人掩埋。造成六人死亡。

央視記者從織金縣人民政府新聞辦公室獲悉，10月1日16時50分，織金縣金鳳街道平寨社區灣子頭組發生山體垮塌，造成1輛途經車輛（載有5人）和1名行人失聯。

截至10月2日18時26分，經全力搜救，被埋車輛及失聯人員已全部找到，經醫護人員現場確認，6名失聯人員均無生命體徵，不幸身亡。

報導稱，目前，相關善後工作正在進行中。

織金縣隸屬貴州省畢節市，據大陸公開資料，2022年5月8日，這次發生山體垮塌的金鳳街道也曾發生一起山體危岩崩塌事故，也導致三人罹難。但位置是在金鳳街道的白岩社區，這次則是發生在平寨社區。