武漢到南京 長江遊輪重啟旅遊航線

由中國長江航運集團有限公司主辦的武漢至南京旅遊航線首航儀式1日在武漢舉行，滿載450名遊客的長江貳號豪華遊輪從武漢開啟新旅程。由此，長江遊輪武漢至南京旅遊航線停航25年後正式重啟。

新華社報導，武漢至南京旅遊航線開行後，成為目前長江遊輪旅遊市場上唯一的一條中下游旅遊專線，成功將長江中下游武漢至南京段的各具特色城市緊密串聯。

據中國長江航運集團有限公司介紹，旅遊航線主打讓遊客在慢生活、休閒遊中領略長江中下游文化的深厚底蘊。行程為四天三晚，途經湖北、江西、安徽、江蘇四省，中途停靠九江、池州、南京等城市，遊客可以遊覽九江的琵琶亭、潯陽樓、石鍾山，池州的杏花村、平天湖，南京的達摩古洞、夫子廟等知名景點，也可以登臨廬山遠眺鄱陽，走進九華祈福平安。

長江航務管理局局長劉亮表示，重啟武漢至南京旅遊航線，是推進長江遊輪航線向中下游拓展延伸、加快推動長江全域旅遊發展的一次重要嘗試。下一步，長江航務管理局將加強與長江沿線文旅、交通行業合作，在打造長江國際黃金旅遊帶等領域持續發力。