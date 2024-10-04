海拔最高 青海澀北氣田累計產量1千億方

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

據中國石油天然氣集團公司青海油田分公司「澀北氣田」最新消息，截至1日21時18分，青海油田澀北氣田累計生產天然氣1000億立方米，連續29年為保障甘肅、青海、寧夏、西藏四省區天然氣供應提供支撐。

中新社報導，青海油田澀北氣田地處柴達木盆地東部澀聶湖畔，是大陸海拔最高、條件最艱苦、環境最惡劣的產氣區，於1964年被發現，1995年投入試採開發。

「試採開發以來，經過12年的產能建設，於2007年累計生產100億立方米。在之後的17年中，我們通過技術工藝改造、產能技術調整、開發工藝升級及自動化場站建設，逐步突破了開發瓶頸。氣田連續15年保持每年50億立方米穩產，持續為4省區9市6縣提供清潔能源。」青海油田採氣一廠黨委副書記張毅濤說。   　　        

澀北氣田具有儲量豐度高、埋藏淺、品質好等特點，屬於第四系疏鬆砂岩自生自儲式的生物成因氣藏，為大陸典型非酸性氣田。 　　

青海油田採氣一廠技術研究中心副主任李想介紹，澀北氣田可按照每年40億方以上的產量任務，穩產到2035年，保證周邊用戶需求。

「台吉乃爾、伊克雅烏汝、駝峰山、鹽湖、澀北周邊的一些區塊也在進行試採挖潛，加大天然氣勘探的力度，支撐整個青海油田後續的天然氣產量任務上產。」李想說。 　　

2024年冬季保供期即將開啟，澀北氣田也通過對設備設施進行全面檢查、新建並投入增壓設備以及將釋放新的天然氣井來做好冬季保供的前期準備工作。

西藏

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