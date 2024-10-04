「第一寶庫」上海國藝中心 文物安全流通管道

以「入海口」之姿立於上海外高橋、被稱為上海自貿區「第一寶庫」的上海國際文物藝術品保稅服務中心（簡稱上海國藝中心），是眾多國際文物藝術品進入大陸的第一落腳地。尤其在每年11月，當全球藝場的指針指向上海，不少文物藝術品都是從這裡出發，奔赴進博會、ART021等大型博覽會，與大陸觀眾相見。

中新社報導，有別於一般貨品，文物藝術品的入境之旅大多要經歷難度升級的重重關卡，並對恒溫恒濕、安防安保等提出嚴苛要求。而在這座體量巨大的國藝中心內，依託上海自貿區保稅區的通關便利優勢，海外文物藝術品的報關、物流、保稅倉儲、保稅出區展示、留購清關都可一站式完成。

如此高效、精準的服務模式，不僅確保了文物藝術品的安全，也暢通了海外文物的回流管道。數據顯示，2013年至2023年，上海自貿區保稅區域操作文物藝術品進出境累計總貨值達千億級規模；2023年，上海自貿區保稅區域共完成文物藝術品進出境操作總量近18000件/套，其中文物進出境申報近6000件/套。

令工作人員印象深刻的是，國藝中心調度全球行業資源，一天內從巴黎到上海護送《永樂大典》安全回陸，成就海外文物回流的一段佳話。《永樂大典》是明朝永樂年間編纂的大型百科全書，存世總數不及原書4%。2020年7月，流落海外的兩册《永樂大典》出現在巴黎的一場拍賣會上，最終由一位中國藏家競得；2022年此二册國寶克服重重困難，順利回歸大陸，現存於杭州國家版本館。

近年來，上海市文物局在文物回流、保護展示、人才培養、進出境審核等方面實施一系列創新舉措，放大國際文物藝術品入海口，暢通海外文物回歸主通道。2020年10月，大陸財政部等聯合發布通知，境外展商在進博會展期內銷售5件以內藝術品、收藏品和古物類進口展品，可免徵進口關稅、進口環節增值稅和消費稅。5件免稅政策的著力點在於促進海外文物回流，激發民間資本參與。

2022年10月1日起，上海市浦東新區文物藝術品交易若干規定施行，明確文物臨時進境「6個月×N」制度，即可以6個月為單位，連續申請文物臨時進境延期復出境。