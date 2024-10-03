大陸看守所爆滿 律師：經濟壓力大、無罪變有罪

多名中國律師指出，今年看守所已經爆滿，上半年被捕人數增加18.5%，被定罪人數也增加8.47%，主因是經濟壓力大，很多人鋌而走險；一些原本可能不是犯罪的行為，如今也被定罪，出現「合法行為輕罪化」。

據中國公安部1月發布，中國大陸現有超過2300個看守所。看守所主要羈押被逮捕、刑事拘留的人犯。被判處有期徒刑一年以下，或者餘刑在一年以下，不便送往勞動改造場所執行的罪犯，也可由看守所監管。

7月以來，多名中國律師相繼在社群發布影片，提到「今年看守所已經爆滿了」。

四川律師王瑞表示，中國大陸很多地方都在計畫擴建看守所，他去看守所會見，當事人說他們一個12人的房間，關了20多人；10公尺長的大通舖人擠人必須側著睡。酷熱的天氣要擠在一起，不僅沒冷氣，連個電扇都沒有，有人乾脆直接躺在地上。

為什麼看守所人滿為患？王瑞提到，中國最高人民檢察院公布，檢察機關今年上半年批准逮捕36.7萬人，起訴76.1萬人，分別比去年同期增加18.5%與6.8%。

另外，根據中國最高人民法院公布，今年上半年各級法院判處生效被告78.8萬人，也比去年同期增長8.47%。

至於為何抓的人變多了？包括王瑞在內的多名中國律師指出以下原因：

一、經濟形勢壓力大。房貸、車貸、工作壓力下，新舊型經濟犯罪頻頻發生，很多人選擇鋌而走險，從事一些灰色或者黑色產業，例如傳銷、詐騙、洗錢等；企業因為收入減少，虛開發票、合約詐騙等違法行為也多了起來。

二、合法行為輕罪化。許多律師辦案發現，原本一些可能不是犯罪的行為，警察睜一隻眼閉一隻眼的，如今也被定罪。比如，做個小買賣因為缺乏資格或許可，被定罪為非法經營；做生意因為資金周轉不靈拖欠一些錢，也可能被定罪為詐騙或合約詐騙。

三、輕罪重罪化。比如，到山上採一些野菜，到河裡撈點小魚小蝦，現在一不小心就被定罪抓走了；甚至是打個麻將、開個小茶館也被定罪。

四、嚴打。今年中國大陸多地的公安檢察機關加強嚴打活動，比如掃黃、賭場、新型經濟犯罪以及醫療反腐等，都是重點打擊目標。

不過多名律師提到，因為看守所爆滿，目前成功交保候審的機率也相對高一些。