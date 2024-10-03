想玩刺激但沒膽？泛舟、高空彈跳不再恐怖 大陸「窩囊版」旅遊爆紅

大陸近期興起「窩囊版」旅遊，將原本帶有刺激性的泛舟和高空彈跳等體驗活動，重新設計為更輕鬆安全的版本，讓原本卻步的遊客也能體驗一回。

據中新經緯報導，廣西桂林的貓兒山景區提供「窩囊版」泛舟，讓遊客躺在平靜的水面上漂流，加上耳朵在水裡聽不到外界聲音，提供解壓的漂流體驗。

貓兒山水上運動中心負責人趙博星表示，有些遊客可能對傳統刺激型泛舟有所顧慮，但又渴望感受水上活動的樂趣，「窩囊版」泛舟正是為了滿足那些更追求輕鬆、安全，同時能欣賞風景的遊客群體而推出。

因此在河段選擇上，挑選水流平緩、水域開闊的河段，水深一般不超過一公尺，這樣既保證遊客在漂流過程中的安全性，又能讓遊客有足夠的時間欣賞周圍的自然景觀。

另外還有「窩囊版」高空彈跳，浙江省湖州市安吉縣雲上草原國際山地旅遊度假區推出的這項體驗，在項目上安裝一個緩降裝置，讓體驗者能夠緩緩下降，降低高空彈跳的參與門檻。

負責營運雲上草原的浙江雲上文旅集團行銷分公司總經理徐玉帆表示，高空彈跳這個項目從景區成立以來一直存在，公司在2023年對這個項目進行升級改造。項目在2023年暑期前正式改造完畢，當時對外宣傳叫「減速版高空彈跳」，後來被網友戲稱為「窩囊版高空彈跳」，於是就沿用這個稱呼。

北京第二外國語學院中國文化和旅遊產業研究院教授吳麗雲認為，不僅極限運動或挑戰性項目可以推出「窩囊版」，如雲霄飛車、密室逃脫等也可以根據市場需求進行調整，以覆蓋更廣泛的消費群體，像是密室大逃脫的真人NPC可以不要那麼嚇人。

中國旅遊研究院科研管理部主任戰冬梅認為，當前旅遊市場普遍存在產品同質化問題，需要通過差異化策略來突破，特別是針對不同年齡層、不同地域及興趣偏好的遊客群體進行細分，如針對老年遊客市場，應根據其年齡段的不同訴求規劃遊程。