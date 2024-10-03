日本吉伊卡哇風靡大陸 限定商品比演唱會門票難搶

日本人氣角色吉伊卡哇風靡全球，在中國也廣受歡迎，近期不但多次與中國日用品品牌聯名推出商品，也在中國電商平台上開設官方旗艦店。部分限定商品更是開賣即秒殺，有粉絲形容比搶票更難。

日本人氣角色「吉伊卡哇」是由日本插畫家Nagano創作的漫畫系列，於2020年在社群媒體推特（現改名為X）上連載，隨後製作成動畫播出。不只在日本國內，在海外也有大量的死忠粉絲。

吉伊卡哇在中國同樣擁有極高的人氣，在上海的多個動漫聖地，如靜安大悅城、百聯ZX創趣場、第一百貨等地，都有不少商家在販售相關產品，不但有與日本同步的新品，也有許多過去發售的品項，此外，還有二手商品供粉絲選購。每到假日，這幾個地方總是擠滿各種動漫作品的同好交流，其中也不乏吉伊卡哇的紛絲們。

日前中央社記者走訪上述地點，其中一家周邊店的店員向記者表示「吉伊卡哇賣得特別好，包括一些熱門的款式與造型，很快就賣完了。所以現在相關商品都會準備多一些。」

當天在店內，一名打扮成排球少年中「孤爪研磨」一角的Coser，除了選購排球少年的商品外，也購買了吉伊卡哇的商品。她告訴記者，雖然沒有特別追吉伊卡哇的相關作品，但是角色很可愛，所以忍不住就買了。

她也透露，身邊其實有不少朋友都有在收集吉伊卡哇的周邊。

看準商機，中國知名的日用品品牌名創優品從今年開始與吉伊卡哇合作，並推出聯名商品，到目前為止已經推出了3波。

中國十一連假期間，中央社記者走訪位在上海淮海中路的名創優品上海旗艦店，店裡設立了一整個櫃位，擺放吉伊卡哇的各式周邊商品，除了吊飾、玩偶，還有拖鞋、保溫杯、帽子等。

現場選購商品的人潮眾多，多個熱門款式賞品所剩無幾，店員一邊積極補貨，一邊回答消費者的提問。一名帶著小孩前來選購商品的家長向記者表示，「孩子特別喜歡這些角色，之前在網上知道有活動後，就吵著要來」。

除了授權外，吉伊卡哇的官方旗艦店於9月底正式在中國電商平台天貓上線，除了一般的商品之外，也有限定搶購的商品，僅在每日特定時段發售。然而這些熱門商品往往一開賣就秒殺，搶不到的消費者只好等待下一個開賣時段，因此也有人笑稱「搶吉伊卡哇比搶演唱會門票還難」。

「吉伊卡哇」的高人氣也使得山寨品充斥，中國的電商平台與實體商家中陸續出現仿冒品，令不少花大錢卻買到假貨的消費者哀號，紛紛在小紅書等社群平台上示警。近期更有粉絲團體在社群平台上發布辨認正版品與山寨品的方式，同時也鼓勵公布並檢舉販賣假貨的店家，避免其他同好受害。