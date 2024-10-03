北京十一長假人潮擁擠 「紅色旅遊」深入民間
目前正是中國的「十一長假」，適逢中共建政75年。北京家戶商店掛起了五星紅旗，許多遊客也手持紅旗，旅遊人潮如同一片紅海。官方在紅色景點也推出了一系列展覽，還有青少年化身志願者向遊客解說中共歷史。
今年的「十一長假」首天，有12.3萬人湧入天安門廣場觀看升旗，有中國民眾在前一天傍晚就到天安門附近等待，徹夜守候等待一個好位子入場。截至截稿前，北京多個知名景點門票已售罄，包含天安門廣場、故宮、恭王府都已約滿，僅剩7日有少量的票可預約。
著名的前門大街、天壇、南鑼鼓巷等地也滿是遊客。部分附近的地鐵站都封站或列車都過站不停，如天安門東站、天安門西站、前門站、什剎海站，以緩和景點人流。
中央社記者也在「十一長假」期間前往前門、北京坊、香山公園等地，看到許多民眾手持或是背包上插著五星紅旗。其實小到在北京的胡同小巷，大到旅客如織的知名景點，家戶商店在門前插著紅旗，還有商家店員的臉上會貼上紅旗貼紙。
前門的正陽門掛上大大寫上「國慶」兩字的紅燈籠，大柵欄、鮮魚口都是擁擠的人潮，同時官方在幾乎每個熱門景點的路口部署警察、公安指揮交通、維持秩序。
今年旅遊更為顯著的特徵之一是許多中國媒體宣傳「紅色旅遊」。「紅色旅遊」是指歷史上中共曾經的革命根據地，搖身一變成為旅遊景點，在景點中可以了解共產黨的歷史。
北京近郊的香山一直是官方宣傳的紅色旅遊景點之一，在1949年建政之前，中共中央從河北的西柏坡村遷到北京，香山是第一個落腳處，代表從農村到城市的過渡期，中共領導人曾在香山的雙清別墅居住辦公。在十一期間也有許多中國遊客前往，官方也在香山設置了圖片展與專題展。
有遊客仔細看著75年前「開國大典」的畫面，並且用手機錄下；有青少年化身為志願者，穿著紅色背心仔細向遊客講解中共敘述的歷史；還有小朋友脖子上圍著紅領巾對著攝影機，複誦這段歷史。種種顯見，官方強調愛黨愛國教育的方向深入民間。
據中國媒體央廣網引述攜程的數據顯示，今年十一假期間，紅色旅遊的日均訂單量年增40%。中國國家博物館、圓明園、天安門廣場等是熱門紅色旅遊景區。
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