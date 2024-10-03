快訊

山陀兒「check in」？強風襲擊高雄五星飯店畫面曝 員工肉身擋門險象環生

山陀兒完全上陸、颱風眼仍完整 粉專：「突然無風無雨」別出門

北京十一長假人潮擁擠 「紅色旅遊」深入民間

中央社／ 北京3日電
目前正是中國大陸的「十一長假」，適逢中共建政75年。圖為今年十一假期期間，北京前門大柵欄的人潮。圖／中央社
目前正是中國大陸的「十一長假」，適逢中共建政75年。圖為今年十一假期期間，北京前門大柵欄的人潮。圖／中央社

目前正是中國的「十一長假」，適逢中共建政75年。北京家戶商店掛起了五星紅旗，許多遊客也手持紅旗，旅遊人潮如同一片紅海。官方在紅色景點也推出了一系列展覽，還有青少年化身志願者向遊客解說中共歷史。

今年的「十一長假」首天，有12.3萬人湧入天安門廣場觀看升旗，有中國民眾在前一天傍晚就到天安門附近等待，徹夜守候等待一個好位子入場。截至截稿前，北京多個知名景點門票已售罄，包含天安門廣場、故宮、恭王府都已約滿，僅剩7日有少量的票可預約。

著名的前門大街、天壇、南鑼鼓巷等地也滿是遊客。部分附近的地鐵站都封站或列車都過站不停，如天安門東站、天安門西站、前門站、什剎海站，以緩和景點人流。

中央社記者也在「十一長假」期間前往前門、北京坊、香山公園等地，看到許多民眾手持或是背包上插著五星紅旗。其實小到在北京的胡同小巷，大到旅客如織的知名景點，家戶商店在門前插著紅旗，還有商家店員的臉上會貼上紅旗貼紙。

前門的正陽門掛上大大寫上「國慶」兩字的紅燈籠，大柵欄、鮮魚口都是擁擠的人潮，同時官方在幾乎每個熱門景點的路口部署警察、公安指揮交通、維持秩序。

今年旅遊更為顯著的特徵之一是許多中國媒體宣傳「紅色旅遊」。「紅色旅遊」是指歷史上中共曾經的革命根據地，搖身一變成為旅遊景點，在景點中可以了解共產黨的歷史。

北京近郊的香山一直是官方宣傳的紅色旅遊景點之一，在1949年建政之前，中共中央從河北的西柏坡村遷到北京，香山是第一個落腳處，代表從農村到城市的過渡期，中共領導人曾在香山的雙清別墅居住辦公。在十一期間也有許多中國遊客前往，官方也在香山設置了圖片展與專題展。

有遊客仔細看著75年前「開國大典」的畫面，並且用手機錄下；有青少年化身為志願者，穿著紅色背心仔細向遊客講解中共敘述的歷史；還有小朋友脖子上圍著紅領巾對著攝影機，複誦這段歷史。種種顯見，官方強調愛黨愛國教育的方向深入民間。

據中國媒體央廣網引述攜程的數據顯示，今年十一假期間，紅色旅遊的日均訂單量年增40%。中國國家博物館、圓明園、天安門廣場等是熱門紅色旅遊景區。

今年是中共建政75年，官方推動紅色旅遊。圖為今年中國大陸十一假期期間，北京的香山公園一名青少年化身為「小講師」向旅客介紹中共的歷史。圖／中央社
今年是中共建政75年，官方推動紅色旅遊。圖為今年中國大陸十一假期期間，北京的香山公園一名青少年化身為「小講師」向旅客介紹中共的歷史。圖／中央社

北京 十一長假 天安門 景點

延伸閱讀

俄外長：含台灣在內各項亞洲議題 俄中站同一邊

中曝飛行軌跡 自黎巴嫩撤僑215人、含3港人1台胞

路透：法、希、義、波蘭4國將投贊成票 歐盟料通過對中電動車加稅

中國網賽／頂尖對決拚出賽史最長一役！小蠻牛逆轉球王奪冠

相關新聞

港股早盤一度跌逾4% 地產股集體重挫

香港恒生指數2日暴漲6.2%，逆轉台股十個月來的領先地位。但3日未能未能延續前一日強勁漲勢，開盤走勢分化，恒生指數開漲0...

日童被殺案未平息 廣西不分老幼「踩日本國旗」

深圳日前發生日童被刺身亡事件，引發中日關係緊張，連日本新任首相石破茂都對北京表達不滿，然而，根據港媒引述社交平台X流傳一...

北京十一長假人潮擁擠 「紅色旅遊」深入民間

目前正是中國的「十一長假」，適逢中共建政75年。北京家戶商店掛起了五星紅旗，許多遊客也手持紅旗，旅遊人潮如同一片紅海。官...

10個港人2個窮 疫後更慘 139萬人貧窮 貧富差距82倍

香港貧富差距在經歷疫情後進一步擴大。樂施會2日發布香港貧窮狀況報告指，今年首季的香港整體貧窮率達20.2%，超過139萬...

熊貓安可徵新名 不可涉危國安元素 勝出獲1355美元獎品

中央政府贈送香港的兩隻熊貓（乳名「安安」、「可可」）抵港近一周，由文化體育及旅遊局主辦、海洋公園協辦的熊貓命名比賽2日起...

港重點演藝計畫擬資助128萬美元 須演15場吸引萬人

港府2日公布推出「重點演藝項目計畫」，培育有潛質表演藝術項目，成為具代表性及作長期公演的本地大型表演藝術項目。每個入圍項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。