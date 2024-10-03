港股早盤一度跌逾4% 地產股集體重挫
香港恒生指數2日暴漲6.2%，逆轉台股十個月來的領先地位。但3日未能未能延續前一日強勁漲勢，開盤走勢分化，恒生指數開漲0.18%，恒生科技指數跌0.77%，此後便快速走低。恒生科技指數一度跌逾7%，恒生指數一度跌逾4%。截至午盤，恒生指數跌3.12%，恒生科技指數跌5.19%。
恒生指數周三超越台股加權指數，但恆生指數早盤收在2萬1,743點，又低於台股周二收盤的2萬2,390點。
上海第一財經指出，大跌之下，周四香港各類股幾乎一片綠，地產股更顯著回調，富力地產、融創中國、世茂集團等多檔地產股開盤漲超10%，隨後跳水暴跌逾20%。綠地香港更一度重挫逾40%，截至午盤跌幅收窄至近23%。
券商股在盤初集體走高後也出現調整。截至午盤，東方證券跌超12%，中信證券跌超11%，廣發證券跌超9%、中金公司、興證國際跌超8%、申萬宏源跌超7%。
此外，零售、半導體、醫藥、汽車等類股周四早盤表現同樣低迷。截至午盤，東方甄選跌超16%，阿里健康跌超13%，小鵬汽車跌超9%。
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