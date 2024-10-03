武漢地鐵運營里程 破5百公里

武漢軌道交通7號線北延線（前川線）二期工程（下稱前川線二期工程）10月1日開通初期運營。前川線二期工程開通後，武漢地鐵運營里程達到501公里。

中新社報導，前川線二期工程全長15.11公里，與前川線一期、7號線貫通運營後，一端連接武漢南端的江夏區青龍山地鐵小鎮站，另一端抵達位於武漢北部的黃陂區前川街黃陂廣場站。這條地鐵線路連接武漢一南一北，全長達到84公里，也成為目前武漢地鐵最長的線路。

據介紹，前川線二期工程開通，將滿足黃陂及沿線居民的軌道交通出行需求，加強前川、橫店、盤龍城等片區交通可達性，推動武漢北部城市經濟和產業融入武漢中心城區的發展輻射圈，提升天河機場樞紐集散能力。

從全長10公里的武漢軌道交通1號線一期工程，到如今12條線路實現穿越長江、環通三鎮、織線成網，20年來，武漢軌道交通線路實現所有行政區和功能區全覆蓋，並逐漸向周邊城市延伸，重塑城市空間布局。

隨著線路延伸，武漢軌道交通成為民眾出行首選。今年6月24日13時22分37秒，武漢地鐵線網總客運量突破百億乘次；9月14日，客運量達到597.54萬乘次，6條線路59個站點客流刷新紀錄。數據顯示，近年來，武漢市軌道交通運輸作用進一步發揮，全市公共交通分擔率達68%。

「20年來的軌道交通線網建設，為武漢加速邁向國家中心城市作出重要貢獻。」武漢市交通發展戰略研究院專家孫小麗稱，隨著線路通達性和便利性提升，武漢軌道交通吸引力進一步增強，更多民眾將共享城市發展紅利。