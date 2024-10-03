武漢地鐵運營里程 破5百公里

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

武漢軌道交通7號線北延線（前川線）二期工程（下稱前川線二期工程）10月1日開通初期運營。前川線二期工程開通後，武漢地鐵運營里程達到501公里。

中新社報導，前川線二期工程全長15.11公里，與前川線一期、7號線貫通運營後，一端連接武漢南端的江夏區青龍山地鐵小鎮站，另一端抵達位於武漢北部的黃陂區前川街黃陂廣場站。這條地鐵線路連接武漢一南一北，全長達到84公里，也成為目前武漢地鐵最長的線路。 　　

據介紹，前川線二期工程開通，將滿足黃陂及沿線居民的軌道交通出行需求，加強前川、橫店、盤龍城等片區交通可達性，推動武漢北部城市經濟和產業融入武漢中心城區的發展輻射圈，提升天河機場樞紐集散能力。

從全長10公里的武漢軌道交通1號線一期工程，到如今12條線路實現穿越長江、環通三鎮、織線成網，20年來，武漢軌道交通線路實現所有行政區和功能區全覆蓋，並逐漸向周邊城市延伸，重塑城市空間布局。 　　

隨著線路延伸，武漢軌道交通成為民眾出行首選。今年6月24日13時22分37秒，武漢地鐵線網總客運量突破百億乘次；9月14日，客運量達到597.54萬乘次，6條線路59個站點客流刷新紀錄。數據顯示，近年來，武漢市軌道交通運輸作用進一步發揮，全市公共交通分擔率達68%。

「20年來的軌道交通線網建設，為武漢加速邁向國家中心城市作出重要貢獻。」武漢市交通發展戰略研究院專家孫小麗稱，隨著線路通達性和便利性提升，武漢軌道交通吸引力進一步增強，更多民眾將共享城市發展紅利。

機場 武漢

延伸閱讀

綠色化轉型進一步提速！大陸發改委公布新一批26個國家物流樞紐

「挖呀挖老師」產後遭酸變大媽 近況曝光網狂讚

歧視？武漢五星酒店爆吸菸清潔費雙標 中文版是英文版3倍

湖北贈奧運冠軍「50萬元」房 網：好小眾的房價、難道在恩施？

相關新聞

福州台胞社宅 290戶501人入住

大陸去年9月宣布推動福建建設兩岸融合發展示範區的文件已滿周年，其中，福州專門面向「台胞」的大陸公租房（類似社會住宅），目...

武漢地鐵運營里程 破5百公里

武漢軌道交通7號線北延線（前川線）二期工程（下稱前川線二期工程）10月1日開通初期運營。前川線二期工程開通後，武漢地鐵運...

看好前景 台青登陸挑戰自我

「我直接融入當地，體驗感很好。」90後台灣青年洪匯軒近日分享「登陸」創業和生活感受時坦言，漳州與台灣一海相連，同講閩南話...

大陸國慶不見欣喜？外媒點經濟、出生率問題 民眾直嘆「國運很喪」

中國昨天度過中共建政75週年，中國官媒仍然描繪民眾熱烈出遊消費的歡慶景象。但據外媒對中國民眾的訪談，許多地方卻感受不到曾...

中日關係緊張...深圳日童案未平息 廣西驚見「踩日本國旗送五星旗」活動

大陸深圳日前發生日童被刺身亡事件，引發中日關係緊張，連日本新任首相石破茂都對北京表達不滿，然而，根據港媒引述社交平台X流...

動機不單純？湘公安局長升旗禮遭轟2槍 知情者：開槍特警的槍手已飲彈身亡

湖南省邵陽市公安局1日傳出槍擊事件，邵陽副市長兼公安局長李長躍、一名特警隊員中槍。知情人士表示，開槍警員已飲彈身亡，身中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。