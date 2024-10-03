看好前景 台青登陸挑戰自我

「我直接融入當地，體驗感很好。」90後台灣青年洪匯軒近日分享「登陸」創業和生活感受時坦言，漳州與台灣一海相連，同講閩南話，風俗和人文相同。

中新社報導，來自台灣高雄的洪匯軒，是位台商二代，現為福建豐隆鋼管製品有限公司總經理特助。談及登陸緣由，洪匯軒笑道：「不是父親叫我來大陸接班的，而是我看好大陸發展前景，想趁年輕時來大陸挑戰自己，同時也能幫助父親。」

一年前，洪匯軒來到漳州，為了能快速掌握整體市場資訊，在其父親創辦的工廠裡從最基礎的業務做起，並且很快地成長為公司的頂梁柱，熟練處理各項事務。他介紹，父親洪永發早年跟隨合作夥伴西進大陸發展，並在廈門從事家用健身器材鋼管的生產和加工。2014年，洪永發選擇落戶漳州華安經濟開發區，蓋起了寬闊的廠房。

洪匯軒稱，華安縣工業用地價格優惠，且交通便捷，行車1小時即可到達廈門。而廈門是亞洲最大體育健身器材出口基地，跑步機、划船機、動感單車等健身器材正是從廈門出口至全球100多個國家和地區。

「公司所產的優質鋼管，全部供應廈門的健身器材公司，再出口到全球。」洪匯軒介紹，去年已將4條生產線擴大到5條，未來也將繼續投資大陸。

「未來除了延續中高端定位，也會涉獵高端商用健身器材領域。」在洪匯軒看來，大陸運動健身風氣旺盛，民眾基數龐大，年齡跨度廣，商用市場和家用市場均潛力巨大。

漳州是台胞主要祖籍地和台商投資密集區。一年來，在大陸生活及跑業務，洪匯軒逐漸感受到在大陸格外被照顧。「政府惠台政策讓我們台企減輕負擔，還在台胞買房、貸款、子女就學方面有所側重。」讓他欣喜的是，兩岸青年交流愈來愈多，在廈門銀行實習的台青來到他公司參訪，台灣朋友自發來到大陸觀光並和他分享感受，很期待未來兩岸的雙向交流和互動愈來愈頻繁。