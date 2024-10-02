大陸國慶不見欣喜？外媒點經濟、出生率問題 民眾直嘆「國運很喪」

中國昨天度過中共建政75週年，中國官媒仍然描繪民眾熱烈出遊消費的歡慶景象。但據外媒對中國民眾的訪談，許多地方卻感受不到曾經瀰漫的欣喜和樂觀；更有中國民眾直指，基於對整體經濟的不可預期性，他和身邊的朋友都認為「國運很喪」。

美國之音（VOA）中文網及德國第一電視台（ARD）昨天不約而同報導中國民眾對今年「十一」的感受，歸納出上述結論。

ARD報導提到，近年來中國經濟成長速度放緩，面臨人口高齡化和低出生率的問題，且中國缺乏完善的社會保障體系。中國對外展現出自信及強硬，對內則在中共總書記習近平統治下管控更加嚴厲，對言論的監控和審查不斷加強，公民社會遭到噤聲。

報導指出，相較於幾十年前，如今中國許多人的生活確實更為富足，但在中共建政75年的此時，中國許多地方已經感受不到幾年前瀰漫著的那種欣喜和樂觀。

VOA報導，從事翻譯工作的北京中產階級鄒非（化名）表示，誰不希望自己的國家好，但如今「有什麼能支撐這個國家好？」中國的經濟支柱是民營企業，但「經濟基本面好了嗎？」大家都願意向好，但現在「哪些方面是向好了？」

鄒非直指，他和身邊的朋友都認為「國運很喪」，這種心態來自於對中國整體經濟的不可預期性。如今，大部分人的心態都比較淡泊，沒有恢復到疫情前一到假期就歡天喜地的狀態，因為「對未來的預期比較低」。朋友們並表示，把自己的基礎生活安排好就行，「不要有特別高的預期」。

不過，鄒非還是決定十一長假期間「喪中作樂」一下。儘管知道交通可能堵塞，他還是決定帶著妻子和女兒到北京郊外度假。

現年37歲的北京白領階級女性楊樂（化名）觀察，今年北京「十一」的氣氛並不濃，最主要的原因是今年「經濟不太好」，很多人失去工作了，如果「國慶」再大搞，那肯定會被罵，估計「國家也沒錢搞」。不久前剛宣布的延長法定退休年齡政策不少人在罵，再大肆慶祝「那得多少埋怨啊」。

楊樂提到，據她的美甲師說，身邊的朋友都沒有工作了。現在很多人都沒錢，中國國內的經濟也不好，只是不知道有多糟糕而已，「又看不見實話」。

針對中國官媒描繪民眾熱烈出遊消費的景象，鄒非和楊樂都認為，中國民眾的出遊高潮「並不意味著繁榮」，而是「低迷之後的反彈」。鄒非並說，這不代表3年疫情後大家的收入更高了，而是3年疫情使「花費減少了，所以會有反彈」。

鄒非更直言，中國官媒發布了一個「帶節奏」的新聞，標題是「打開國慶的某種方式」，這種標題他根本不想點進去看，不會「被他們帶起來」。

從事出版業的上海喬姓民眾則感慨，網路上主張今年應該舉行閱兵的「愛國言論」，不見得是出自真心。當下的中國，民族驕傲的情緒越來越沒有市場，就是因為老百姓個人生活過得不好，而且現在多少有點「內外交困」的局面，沒有心情慶祝。

喬姓民眾說，今年「十一」，中國民眾對調整休假及補上班的關注，遠大於「十一」本身，因為很多人的意見非常大，不少人對官方安排連續幾週接連上班6天並不滿意，即使有連續休息來彌補。

他並描述「十一」期間中國基層民眾的生活說，自己搭到的網約車，司機是剛到上海討生活的東北人。司機告訴他，在東北老家沒什麼可幹的，到上海開網約車1週沒有下過車，累了就在車上睡，醒了就開。

報導提到，如今中國民眾對「十一」等愛國宣傳，逐漸心生反感。像是海南三亞輕軌電車經營單位的黨組織，9月24日公然在電車上舉行「唱紅歌、迎國慶」，並在抖音上直播，引來大批中國網友不滿，直接吐槽，導致評論被緊急關閉。