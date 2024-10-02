動機不單純？湘公安局長升旗禮遭轟2槍 知情者：開槍特警的槍手已飲彈身亡

湖南省邵陽市公安局1日傳出槍擊事件，邵陽副市長兼公安局長李長躍、一名特警隊員中槍。知情人士表示，開槍警員已飲彈身亡，身中2槍的李長躍仍在搶救中。傳事件起因可能與升遷問題有關。

香港明報報導，邵陽公安局值班人員稱沒聽聞此事，敦促「不信謠、不傳謠」。目前官方仍未正式通報或回應事件。

社交平台「X」1日中午開始流傳相關消息，指邵陽公安局1日上午在舉行升旗禮時，發生槍擊事件，邵陽公安局局長李長躍被擊中重傷，已被送院搶救。

星島日報導，消息指出，發生槍擊後，湘雅醫院的專家與公安廳的辦案人員已緊急趕赴邵陽市。

前內蒙古政府法律室執行主任杜文也在社交媒體平台「X」上發文，確認湖南邵陽公安局局長李長躍被槍殺的消息。

杜文表示，根據消息來源，湖南省邵陽市政府黨組成員、副市長、公安局黨委書記、局長李長躍於10月1日被邵陽公安局巡特警支隊特警二大隊副大隊長段鵬槍殺。

杜文還提到，當天早晨，段鵬在朋友圈展示了自己所有的榮譽後，便做出了驚人的舉動，向上司李長躍連開三槍，擊斃一人、擊傷兩人，導致現場一片混亂，人群四散逃離。他還指出，這一事件背後或有多個動機。

開槍的37歲特警段鵬，畢業於湖南警察學院，身高192公分，體重100公斤，在湖南省邵陽市的公安隊伍中，是身材最魁梧的一個。 曾榮獲「全國公安機關成績突顯青年警察」。

該消息遭到大陸全網封殺。有網友在社交媒體X上留言稱：「警察死小事，象徵意義太大了。十月一升國旗現場。這事會成為歷史符號」、「都瘋了」、「這是匪幫內訌嗎…？」。

大陸知名時事評論人李承鵬在X寫道，這就是沙雞時代：會死人，會死官，十一期間，湖南邵陽公安局升旗儀式時，突然響起槍聲，公安局長中彈倒地…上海一男子持刀砍翻18人，3人已死亡。

加上前些日子湖南財政廳廳長被扔到樓下，還有某地副市長被滅門的謠言……這是不可阻擋的趨勢，股票再漲1萬點也阻擋不了。

現年52歲的李長躍，法學碩士學位，中共黨員。現任邵陽市人民政府黨組成員、副市長，市公安局黨委書記、局長。

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