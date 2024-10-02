快訊

最新預報出爐！中颱山陀兒小跑步靠近中 「18縣市」有機會颱風連假

火鍋店抱整桶冰淇淋狂吃...遭批「缺德」 文大帶學生登門致歉

山陀兒發威困變形車內...台東貨車司機撞擊滾落巨石全身骨折 今搶救不治

動機不單純？湘公安局長升旗禮遭轟2槍 知情者：開槍特警的槍手已飲彈身亡

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
湖南邵陽副市長兼公安局長李長躍（左）。圖／湖南省邵陽市公安局
湖南邵陽副市長兼公安局長李長躍（左）。圖／湖南省邵陽市公安局

湖南省邵陽市公安局1日傳出槍擊事件，邵陽副市長兼公安局長李長躍、一名特警隊員中槍。知情人士表示，開槍警員已飲彈身亡，身中2槍的李長躍仍在搶救中。傳事件起因可能與升遷問題有關。

香港明報報導，邵陽公安局值班人員稱沒聽聞此事，敦促「不信謠、不傳謠」。目前官方仍未正式通報或回應事件。

社交平台「X」1日中午開始流傳相關消息，指邵陽公安局1日上午在舉行升旗禮時，發生槍擊事件，邵陽公安局局長李長躍被擊中重傷，已被送院搶救。

星島日報導，消息指出，發生槍擊後，湘雅醫院的專家與公安廳的辦案人員已緊急趕赴邵陽市。

前內蒙古政府法律室執行主任杜文也在社交媒體平台「X」上發文，確認湖南邵陽公安局局長李長躍被槍殺的消息。

杜文表示，根據消息來源，湖南省邵陽市政府黨組成員、副市長、公安局黨委書記、局長李長躍於10月1日被邵陽公安局巡特警支隊特警二大隊副大隊長段鵬槍殺。

杜文還提到，當天早晨，段鵬在朋友圈展示了自己所有的榮譽後，便做出了驚人的舉動，向上司李長躍連開三槍，擊斃一人、擊傷兩人，導致現場一片混亂，人群四散逃離。他還指出，這一事件背後或有多個動機。

開槍的37歲特警段鵬，畢業於湖南警察學院，身高192公分，體重100公斤，在湖南省邵陽市的公安隊伍中，是身材最魁梧的一個。 曾榮獲「全國公安機關成績突顯青年警察」。

該消息遭到大陸全網封殺。有網友在社交媒體X上留言稱：「警察死小事，象徵意義太大了。十月一升國旗現場。這事會成為歷史符號」、「都瘋了」、「這是匪幫內訌嗎…？」。

大陸知名時事評論人李承鵬在X寫道，這就是沙雞時代：會死人，會死官，十一期間，湖南邵陽公安局升旗儀式時，突然響起槍聲，公安局長中彈倒地…上海一男子持刀砍翻18人，3人已死亡。

加上前些日子湖南財政廳廳長被扔到樓下，還有某地副市長被滅門的謠言……這是不可阻擋的趨勢，股票再漲1萬點也阻擋不了。

現年52歲的李長躍，法學碩士學位，中共黨員。現任邵陽市人民政府黨組成員、副市長，市公安局黨委書記、局長。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

X 公安 警察

延伸閱讀

世界級拳王身中7槍 洛杉磯自家外遭追殺身亡

伊朗飛彈來襲前以色列疑遭槍手恐攻 4死7傷

男揮鋸拒捕撞警車遭開槍追緝 依妨害公務判1年2月

川普賓州遇刺仍有4疑團 特勤局羞愧 槍手動機也未解開

相關新聞

動機不單純？湘公安局長升旗禮遭轟2槍 知情者：開槍特警的槍手已飲彈身亡

湖南省邵陽市公安局1日傳出槍擊事件，邵陽副市長兼公安局長李長躍、一名特警隊員中槍。知情人士表示，開槍警員已飲彈身亡，身中...

「1公里走90分鐘」 十一堵吐了、高速路出動無人機叫醒車主

中國1日起展開為期7天的十一長假，各地擠滿出遊人潮，假期前一天多地就出現嚴重塞車，廣東「1公里走了90分鐘」，京哈高速還...

中國建政75年今昔 華春瑩連發18組比較圖 網直呼「滄海桑田」

10月1日是中國75周年國慶，中國外交部副部長華春瑩在社交媒體X平台發布18組對比圖，展示中國過去75年間中國方方面面的...

伊能靜聆聽習近平致辭被拍下 千字文賀祖國成「考公典範」

中國9月30日舉行「十一」招待會，台灣藝人伊能靜被官媒央視新聞聯播捕捉到出席與會畫面。伊能靜1日在微博發千字長文證實此事...

華北飄雪了 長沙一夜入秋降10度 遊客忙買衣禦寒

十一長假首日，北京、河北、山西都傳出下雪消息。北京市延慶區部分地區出現降雪，門頭溝、張家口也飄起潔白雪花， 山西大同也降...

沒走出巴奧斷拍陰影？ 王楚欽滿貫賽爆冷止步32強

國乒世界第一又輸了。王楚欽1日出戰2024年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽男單第二輪比賽，以1：3不敵世界排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。