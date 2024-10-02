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中國十一假期首日鐵路客流創新高 出境遊也增4成

中央社／ 台北2日電

中國大陸昨天「十一」長假首日，全國鐵路發送旅客2144.8萬人次，創單日旅客發送量歷史新高。旅遊平台數據顯示，這次長假民宿預訂量年增55%，出境遊也年增近4成。

央視新聞報導，1日，全國鐵路發送旅客2144.8萬人次，創單日旅客發送量歷史新高；今天預計發送旅客1820萬人次，安排加開旅客列車1028列。

長三角地區的出行也具體而微反映全國情況。長三角鐵路1日發送旅客389萬人次，超過今年勞動節假期在5月2日創下的單日發送旅客378.5萬人次的最高紀錄，創下單日客發量歷史新高。

中國證券網報導，「十一」長假旅遊數據爆發，根據旅遊平台攜程，1日多地景區門票售罄，中國境內景區門票訂單量年增37%，民宿預訂量年增55%，同日出境遊訂單量年增近4成。

攜程數據顯示，在出境遊方面，日本、泰國、韓國、馬來西亞、新加坡、美國、澳洲、印尼、越南、英國熱度最高。

今年「十一」長假為1日至7日，中國交通運輸部預測，期間跨區域人員流動量將達到19.4億人次，比去年同期日均增長0.7%，比2019年同期日均增長19.4%。

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