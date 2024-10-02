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塞車到睡著...駕駛5小時後被「空中鬧鐘」驚醒 網笑：原來有這種用法

香港01／ 盛昀
中國發生嚴重堵車，導致駕駛睡著，最後由無人機充當「鬧鐘」。無人機示意圖／新華社
中國發生嚴重堵車，導致駕駛睡著，最後由無人機充當「鬧鐘」。無人機示意圖／新華社

據陸媒《重慶廣電》報道，9月30日晚，京哈高速嚴重塞車。道路疏通後，警方提供「叫醒服務」，有警用無人機叫車主起床。不少網友表示，沒想到無人機還有這種功能。

中國國慶長假出遊人數眾多，「人人人人人你人人人人人」、「高速堵車 無人機叫醒」等話題衝上微博熱搜，有網友拍片指「昨晚京哈高速堵車，堵車堵到大家車內熄燈睡覺。然後五小時後，無人機叫大家起床啦。」

影片可聽見無人機在播報「前方道路已暢通，請做好準備」。現場的焦姓夫婦表示，自己起了大早趕個晚集，路上堵了五個小時。夫妻倆約定互相看著，輪流睡覺，「結果最後人家提供了無人機叫醒服務」。

不少網友在評論中表示，沒想到無人機還有這種功能：「京哈高速賓館叫醒服務」、「老中無人機十項全能，洋人無人機只會丟炸彈」、「堵到熄火睡覺這個超出我的想像力了」、「堵車時哀嘆：怎麼科技都這麼發達了，卻還不能解決堵車這種交通難題？看到無人機時讚嘆：科技果然是發達了，起碼『飛行鬧鐘』開發出來了……」。

中國十一國慶高速塞車後無人機提供叫醒服務。圖／網路影片截圖
中國十一國慶高速塞車後無人機提供叫醒服務。圖／網路影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

無人機

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