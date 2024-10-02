大陸去年研究與試驗發展經費年增8.4% 12省超人民幣千億

大陸國家統計局網站2日發布「2023年全國科技經費投入統計公報」，數據顯示，2023年研究與試驗發展（R&D）經費投入總量突破人民幣3.3兆，達到人民幣3兆3,357.1億元，年增8.4%。其中研究與試驗發展（R&D）經費投入超過人民幣千億元的省有12個。

「公報」顯示，分地區看，研究與試驗發展（R&D）經費分別為廣東人民幣4,802.6億元、江蘇人民幣4,212.3億元、北京人民幣2,947.1億元、浙江人民幣2,640.2億元、山東人民幣2,386億元、上海人民幣2,049.6億元。

湖北人民幣1,408.2億元、四川人民幣1,357.8億元、湖南人民幣1,283.9億元、安徽人民幣1,264.7億元、河南人民幣1,211.7億元和福建人民幣1,171.7億元。

研究與試驗發展（R&D）經費投入強度（與地區生產總值之比）超過全大陸平均水平的省有7個，依次為北京6.73%、上海4.34%、天津3.58%、廣東3.54%、江蘇3.29%、浙江3.2%和安徽2.69%。

國家統計局社科文司統計師張啟龍解讀，企業對全社會研究與試驗發展（R&D）經費增長的貢獻率達到79.4%，是拉動研究與試驗發展（R&D）經費增長的主要力量。

此外，還有基礎研究投入較快增長，占比延續上升勢頭、財政科技支出穩步增長，稅收優惠政策不斷完善。下階段，要進一步拓寬研究與試驗發展（R&D）經費投入管道，持續加大財政經費支持力度，大力發展科技金融，聚焦關鍵技術和重點領域加大投入，構建多元化投入新格局。

「公報」數據顯示，2023年研究與試驗發展（R&D）經費投入總量突破人民幣3.3兆，達到人民幣3兆3,357.1億元，年增8.4%，保持穩定增長趨勢，增速高於「十四五」時期「全社會研發經費投入年均增長7%以上」的規劃目標。

研究與試驗發展（R&D）經費總量於2012年突破人民幣1兆元，2019年突破人民幣2兆元，2022年突破人民幣3兆元，目前研究與試驗發展（R&D）經費總量僅次於美國，位居世界第二位。

從投入強度看，2023年研究與試驗發展（R&D）經費投入強度（R&D經費與GDP之比）為2.65%，比上年提高0.09個百分點，提升幅度快於「十三五」以來年均水準0.02個百分點，延續較快提升態勢。

研究與試驗發展（R&D經費投入強度在世界上位列第12位，接近經濟合作暨發展組織（OECD）國家平均水準（2.73%）。

「公報」指出，企業投入主體作用彰顯，是拉動研究與試驗發展（R&D）增長的主要力量。企業、政府屬研究機構和高等學校是研究與試驗發展（R&D）活動的三大執行主體。

2023年，這三大執行主體研究與試驗發展（R&D）經費分別為人民幣2兆5,922.2億元、3,856.3億元和2,753.3億元，分別年增長8.6%、1.1%和14.1%。

其中，政府屬研究機構和高等學校占全社會研究與試驗發展（R&D）經費的比重分別為11.6%和8.3%；企業占全社會研究與試驗發展（R&D）經費的比重為77.7%，比2022年提高0.1個百分點，創新主體地位進一步鞏固。

企業對全社會研究與試驗發展（R&D）經費增長的貢獻率達到79.4%，是拉動研究與試驗發展（R&D）經費增長的主要力量。

從國際比較看，大陸研究與試驗發展（R&D）經費占全社會比重水準接近美國的79.0%和日本的79.4%，高於德國的67.4%、法國的65.8%等歐洲國家，為創新發展提供支持。