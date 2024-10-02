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上海驚傳隨機砍人 3死15傷

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸「十一」連假前夕，位於上海松江區的沃爾瑪超市九月卅日晚間發生隨機砍人事件，共造成三人死亡、十五人受傷。上海警方通報，行凶的卅七歲林姓男子被當場抓獲，初步偵查，林姓凶嫌因個人「經濟糾紛」到上海傷人洩憤。大陸近期頻傳「社會報復事件」再添一樁。

根據網上流傳的商場監視器畫面，凶嫌作案時襯衫敞開、雙手持尖刀，一臉憤怒在超市內走動，顧客紛紛慌忙走避。部分影片拍下案發後血跡斑斑的景象，多名傷者雙手掩住腹部倒臥血泊，也有女子在手扶梯口抱著一名濺血的幼童，拿著旁人遞出的紙巾按在其胸頸部位止血。

網上也流出凶手被捕時的畫面，當時凶嫌滿身鮮血被制伏在地，藍色襯衫已被鮮血染紅，身旁還有一把利刀。凶嫌被公安及保安扶起時，瞪大雙眼並露出詭異笑容。

上海市公安局松江分局昨晨發布警情通報指出，九月卅日晚間九時四十七分，松江公安分局接報警稱，松匯中路某超市內有一男子持刀傷人，「凶嫌因個人經濟糾紛來滬洩憤實施上述行為」，案件進一步偵辦中。

截至昨晚，警方並未進一步通報偵查結果。

事發地點松江沃爾瑪位於鹿都國際購物廣場三樓，根據聯合早報報導，昨天上午光是商場入口處就有至少十名保全人員加強駐守。

近期大陸持刀砍人事件頻傳。上月十八日，深圳日本男童上學途中遇襲身亡，引發中日關係緊張；今年六月，吉林有四名美國教師在公園遭人持刀砍傷，以及蘇州日籍母子在等校車時遇襲，大陸籍校車引導員身亡。

而上海地鐵合川路站六月時也曾發生持刀砍人案，造成三人受傷。

上海 公安

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