颱風逼近／小三通停運 台港多航班取消

受颱風「山陀兒」影響，兩岸小三通四條航線全數停航。香港多間航空公司也宣布取消來往香港和台灣的航班，至少已取消四十二個航班。此外，海基會與陸委會原定三日偕媒體赴馬祖舉行馬祖行政協調中心海基會辦公室揭牌儀式，行程確定延後。

央視報導，福建海事局發布，截至一日上午十時，福建沿海共有六十三條客渡運航線、一八二艘客渡船停航，其中廈金、泉金、兩馬、黃馬等四條「小三通」客運航線已全部停航，湄洲島輪渡、南日島渡輪停航。福州市也要求海上作業漁船就近到港避風，船上人員全部撤離上岸，福州沿海養殖魚排（箱網）作業人員也需全部撤離上岸。福州與平潭部分景區景點也已關閉。

香港國泰航空昨宣布，取消周二至周四至少十六個往來香港至高雄、台北的航班。國泰航空發言人說，正密切留意颱風路徑，未來廿四至四八小時內，往返台北航班可能會進一步取消或延誤。航空公司會通知受影響乘客，並安排其他航班。

因應颱風山陀兒迫近台灣，香港往來台灣的航班，已至少取消四十二個航班。

除國泰航空外，香港快運亦宣布，再取消四班周四香港來往台中航班，當日前往或離開台中的乘客，可免費改在台北或高雄下機或出發。香港快運累計已取消周三和周四共廿四個航班。香港航空也表示，周三取消二班香港來往台北航班，可免費更改或退票。

海基會祕書長羅文嘉原定三日與陸委會副主委梁文傑偕媒體前往馬祖，舉行馬祖行政協調中心海基會辦公室揭牌儀式，並了解小三通作業，以及大陸遊客赴馬祖旅遊相關規畫等事宜，但因「山陀兒」影響，行程確定延後，可能在雙十國慶後才會舉辦。

賴政府上任後，海基會已於七月廿日正式進駐金門協調中心，羅文嘉當時稱，海基會派員進駐金門，代表政府有決心和善意推動兩岸健康交流。