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陸十一旅遊熱 估創19.4億人流
大陸昨起展開為期七天的「十一」長假，交通部門預估，假期間將有十五點二六億人次自駕出遊，鐵路預計發送旅客一點七五億人次。假期首日多地均出現塞車、景區額滿情形，官方除呼籲民眾錯峰出遊外，四川九寨溝、北京故宮等景點也發布預約額滿、門票售罄等訊息。
今年十一假期，大陸全社會跨區域人員流動量將達到十九點四億人次，比去年日均成長○點七％，較疫情前二○一九年日均成長十九點四％。出行人流暴增下，多地交通壅塞，昨天北京「出京」方向大部分路線擁擠，江蘇至湖北高速公路「龜速」行駛，另有廣州民眾在高速公路上數小時無法動彈。
鐵路方面，大陸國家鐵路集團稱，今年黃金周運輸自九月廿九日開始，至十月八日結束，為期十天，全大陸預計發送旅客一點七五億人次。昨天客流高峰預計突破二一○○萬人次。
各旅行平台數據也顯示，今年大陸十一假期旅遊市場較過去火熱。攜程數據顯示，假期首日大陸國內景區票券訂單量年增卅七％，民宿預訂量年增五五％，例如北京故宮連續五天預約額滿，九寨溝發布門票售罄通知。成都大貓熊繁育基地未來數日場次均已售罄。
而在十一長假前一日，「路上已長滿放假聰明人」登上熱搜，許多民眾為避免塞車，選擇提早半天出行，但依然困在路上。不少網友在社交平台發布高速公路上的塞車影片，直呼「堵吐了！」有網友說，平常一個半小時的路程，現在放假至少準備四個小時。
今年大陸出境旅遊、長線旅遊也有成長。據「去哪兒網」統計，大陸民眾最熱門出遊目的地，前五名是日本、泰國、南韓、馬來西亞和印尼。
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