萬兆寬頻落地 北京網速飛躍

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
北京聯通皂君廟營業廳萬兆體驗空間，一名體驗者正在螢幕前騎行。圖／本報北京傳真
北京聯通皂君廟營業廳萬兆體驗空間，一名體驗者正在螢幕前騎行。圖／本報北京傳真

北京聯通聯合華為日前正式發布萬兆寬頻，資費為每月999元人民幣，並向北京市民開放萬兆體驗空間，感受極速數智新生活。

在北京聯通皂君廟營業廳萬兆體驗空間，3D直播、AI交互等10個數位化應用場景同時運行。一名體驗者正在「騎行」，大螢幕上是一條臨海公路，根據速度，沿路風景即時變化，速度、心率等資料也被即時記錄。「該設備傳輸資料量巨大，對網速要求很高。」工作人員介紹，這款XR（拓展現實）設備支援多人參與，一眾好友可以「環島騎行」。

體驗中心還展示了智慧康養相關應用。大螢幕上成千上萬的鐳射點正在跳躍，一旦檢測到老人摔倒或存在危險行為，鐳射點就會變成紅色並且發出警報。

華為公司運營商網路行銷與解決方案銷售部總裁盧力勃介紹，華為將頻寬的接入速率成倍提升，在家用網路中實現更大頻寬、更低時延、更穩定和更大規模的連接。體驗中心10個應用場景合計所需頻寬6000兆，擁有萬兆寬頻的市民家庭，即便一大家子人一起使用，也不用擔心網速跟不上。

據悉，目前聯通萬兆寬頻價格為每月999元。北京首位萬兆寬頻使用者在家中測速顯示，萬兆寬頻下行速率超過9500兆。以4GB大小檔為例，下載僅需要4秒，千兆寬頻下載則需要40秒。

北京聯通同時啟動「啟明星計畫」，面向北京市需求旺盛社區招募部分使用者作為首批體驗者。北京市去年發布「光網之都，萬兆之城」計畫，計畫通過三年時間，率先開展一系列萬兆光網技術創新與應用試點，推動網路升級，提升用戶感知。

使用者 北京 網路

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