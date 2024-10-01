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陸推兩岸融合發展示範區周年 福州台胞公寓501人入住

聯合報／ 記者陳政錄／福建即時報導
廈門五通客運碼頭旁的「近便利」台胞服務專區，於今年6月揭牌，可讓搭乘小三通從金門到廈門的台灣民眾，一站式辦裡台胞證、居住證、定居證和臨時駕照。記者陳政錄／攝影
廈門五通客運碼頭旁的「近便利」台胞服務專區，於今年6月揭牌，可讓搭乘小三通從金門到廈門的台灣民眾，一站式辦裡台胞證、居住證、定居證和臨時駕照。記者陳政錄／攝影

大陸去年9月宣布推動福建建設兩岸融合發展示範區的文件已滿周年，其中，福州專門面向「台胞」的大陸公租房（類似社會住宅），目前已有290戶501人入住，他們可申請一年的免費過渡性住房，或者每平方公尺僅需人民幣19.5元（約每坪新台幣292元）的房租優惠，成為福建磁吸台灣人西進的手段之一。

適逢福建有關建設兩岸融合發展示範區的文件滿周年，近期福建省積極展示執行成效，其中，福建省會福州市針對台胞推出位於保利香檳國際三期社區的公租房，共有550間，據陸方發布最新數據，目前，六批次已累計入住290戶501名台胞。

入住的台青羅金金表示，她在大陸就學，畢業後於今年8月到福州參加了海峽青年節活動，期間得知福建的對台措施，遂決定在福州就業，先申請了一年的免費過渡性住房，和朋友住在一起。

據了解，該大陸公租房分為45、55、65平方公尺的一到三人房型，每平方公尺價格約人民幣19.5元，最小的房間月租不到人民幣900元。該社區還成立兩岸社區交流中心、台胞健康服務站、台灣醫生工作室、台胞調解工作室等。

此外，福州還力推與馬祖的同城生活圈，設立福州（連江）國家遠洋漁業基地、福馬產業合作園先行先試區等。福建福馬電商產業有限公司負責人竺敏稱，該公司今年1月和連江縣成立福建（連江）兩岸電商產業園，與台灣在蝦皮上從事直播帶貨的主播進行合作，幫助他們進行直播，對接大陸商品、跨境電商物流程序等。

近年，福建還在距離台灣最近的平潭設立台胞職業資格一體化中心，協助台灣人考取大陸職業資格證照，或進行兩岸職業證照的「換照」，設立平潭台胞台企服務中心、平潭台青創業育成中心，及在廈門推動兩岸標準共通服務平台，揭牌啟用「近便利」台胞服務專區，成立福建省涉台海事糾紛解決中心等。

廈門台協會長、廈門東亞機械韓螢煥說，兩岸融合示範區對大陸台商而言是更加便利、開放的。不過，對於近年產業轉型升級，他也坦言，台商當然會因應環境調整布局，為因應變化，他的公司很早就開始推動自動化、資訊化、數位化轉型，例如公司正投資人民幣15億元建設自動化新廠，換算可節省人力近500名。

大陸為吸引台灣人赴陸，在各城市推出面向台灣的公租房（類似社會住宅），包括人才公寓、過渡性住房等。圖為福州保利香檳國際三期社區外觀。記者陳政錄／攝影
大陸為吸引台灣人赴陸，在各城市推出面向台灣的公租房（類似社會住宅），包括人才公寓、過渡性住房等。圖為福州保利香檳國際三期社區外觀。記者陳政錄／攝影
位在福州的台灣人才公寓內部客廳一景。記者陳政錄／攝影
位在福州的台灣人才公寓內部客廳一景。記者陳政錄／攝影
福建近年積極吸引台企赴陸投資，圖為兩岸企業在福建漳州合資的古雷石化。記者陳政錄／攝影
福建近年積極吸引台企赴陸投資，圖為兩岸企業在福建漳州合資的古雷石化。記者陳政錄／攝影

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